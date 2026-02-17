Il foehn sferza la Granda: raffiche a più di 90 km/h alla Rocca dell'Abisso

Ventilazione sostenuta da ovest, nordovest nel pomeriggio odierno, con vento di foehn esteso anche alle pianure adiacenti.
Raffiche intense, cielo terso e un sensibile aumento delle temperature, soprattutto nelle vallate e nelle aree pedemontane,
La raffica più forte è stata registrata alle 7 di questa mattina alla Rocca dell'Abisso, a 2700 metri di quota nel comune di Entracque, dove ha raggiunto i 91,8 km/h.
Anche a Malanotte, a Frabosa Soprana, stamattina una raffica di vento ha superato gli 86 chilometri orari. Alle 13, nella stessa località, sono state registrate raffiche sopra i 53.
Altre stazioni di Arpa Piemonte, nel monregalese e a Limone Pancani, hanno registrato raffiche massime attorno ai 65 chilometri.
In queste ultime ore il vento è passato dall'essere forte e molto forte a moderato, ma non si esclude che possa rinvigorirsi nelle prossime ore.
Per ora non si registrano danni, solo qualche disagio sulle sulle piste da sci, con alcuni impianti chiusi proprio a causa del vento e degli alberi caduti sulla strada, in particolare in via Rocca dei Corvi, a Bagnolo Piemonte, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco.