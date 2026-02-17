Raccolta del farmaco, record solidale a Borgo: donate 670 confezioni per la missione ad Haiti

Si è chiusa ieri la 26esima Giornata di Raccolta del Farmaco e a Borgo San Dalmazzo è stato raggiunto un nuovo record di solidarietà. Alla farmacia Sant'Andrea sono stati donati 670 farmaci da banco nel corso della settimana dal 10 al 16 febbraio, superando i 577 raccolti lo scorso anno.

Per il settimo anno consecutivo la farmacia del quartiere Gesù Lavoratore ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dal Banco Farmaceutico, affiancandosi alle circa 80 farmacie della provincia di Cuneo coinvolte nell’edizione 2026.

I medicinali raccolti saranno destinati alla missione ad Haiti di Massimo Miraglio, missionario borgarino impegnato da anni in progetti sanitari e pastorali sull’isola. I farmaci verranno consegnati venerdì 20 febbraio a padre Cipriano, responsabile della onlus Madiam Orizzonti, che curerà la spedizione.

Miraglio opera in particolare a Jérémie, dove è anima del progetto dell’ospedale per la cura delle lesioni cutanee Saint Camille, oltre a seguire la comunità della Madonna del Perpetuo Soccorso, una parrocchia montana di circa quattromila persone.

Durante tutta la settimana volontari hanno presidiato la farmacia per facilitare le donazioni e spiegare ai clienti il valore dell’iniziativa. Anche quest’anno la risposta dei borgarini è andata oltre le aspettative, confermando una crescita costante che, edizione dopo edizione, continua a battere i risultati precedenti.