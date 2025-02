Il mondo dello sport albese piange la scomparsa di Massimiliano Poggio

Lutto nel mondo dello sport della Granda per la scomparsa di Massimiliano Poggio, 51enne albese con un passato di militanza in numerose società calcistiche del territorio di Langhe e Roero.

Nato nell’agosto 1973, diplomatosi in Ragioneria all’Istituto "Einaudi" di Alba nel 1993, di professione promotore finanziario, Massimiliano Poggio si è spento per l’aggravarsi del grave male che lo aveva colpito.

A piangerlo i familiari, con la moglie Cinzia, con la quale si era unito in matrimonio nel giugno 2006, la madre Rosangela, il fratello Alessandro, la cognata Elena e la nipote Ginevra, i suoceri Margherita e Antonio, la cognata Lisa.

Insieme a loro i tanti amici e compagni che come portiere aveva collezionato su numerosi campi dell’Albese durante la sua lunga carriera da calciatore dilettante.

Una passione che lo aveva portato a indossare le maglie di Albese Calcio, Montatese, Roero, Castagnole Lanze, Gallo, Piobesi d’Alba, San Cassiano e Stella Maris.

"Con immenso dolore e commozione la Stella Maris saluta Max Poggio – scrive la società albese – . Più di un semplice compagno di squadra, un amico, che ha scritto insieme a noi capitoli indelebili della nostra storia, portandoci a traguardi che rimarranno impressi nella nostra memoria. Ora che sei volato in cielo veglia sui nostri sogni con la stessa passione con cui hai sempre difeso la nostra porta. Riposa in pace, amico nostro, ti porteremo per sempre nei nostri cuori".

Tra quanti lo ricordano con grande affetto anche il Piobesi Calcio, che si dice "vicina alla famiglia" e porge "le più sentite condoglianze" per la sua "prematura scomparsa". "Max è stato ed è uno di noi, sportivo ammirevole e tenace, una costanza intramontabile e fondamentale per tre anni nel Piobesi Calcio".

L'ultimo saluto a Massimiliano Poggio verrà dato coi funerali in programma domani, martedì 18 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa della "Nostra Signora della Salute" di Vaccheria. Questa sera, lunedì 17, in suo ricordo verrà recitato un rosario di preghiera, presso la stessa parrocchiale alle ore 20.30.