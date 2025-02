Cuneo: in commissione il progetto per la riqualificazione di piazza Europa

È stata convocata per mercoledì 19 febbraio alle ore 18 in Sala Consiglio la riunione della V Commissione consiliare per illustrare il progetto finale della riqualificazione di piazza Europa.

"È infatti pronto – si ricorda dal Comune – il progetto esecutivo definito dai progettisti a seguito delle interlocuzioni con la Giunta e con la struttura tecnica dell’ente. La nuova versione, pur mantenendo tutte le caratteristiche di utilizzo previste dal progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) che era stato illustrato, riposiziona le alberature che erano state disegnate lungo l’asse stradale, in modo da dare una visione prospettica della piazza più aperta e uniforme. Il numero complessivo di piante risulta tuttavia uguale al numero previsto nel Pfte".

Nella riunione della Commissione gli elementi di novità del progetto, che a tempo opportuno sarà messo in gara per l’affidamento lavori, saranno illustrati dall’assessore Luca Pellegrino, che spiega: “Ci pare corretto e doveroso presentare il nuovo progetto alla città, vista l’attenzione dedicata a questo intervento, ben consapevoli che sia stata aperta una causa su questo percorso. Le tappe successive dell’iter tecnico verso la riqualificazione di piazza Europa saranno concordate con l’avvocato a cui è stato affidato il compito di assistere il Comune”.

L’ente si è infatti costituito in giudizio nella causa intentata dalle associazioni ambientaliste e da alcuni cittadini in sede civile, affidando all’avvocato Laura Formentin l’incarico di assistere il Comune. Con l’avvocato saranno valutate le azioni e le tempistiche opportune, nel rispetto dell’iter giudiziario in cui il Comune è stato coinvolto.