Iscrizioni aperte al corso gratuito per Assistente di studio odontoiatrico (ASO), in partenza a febbraio all’AFP di Cuneo

Cambiare prospettiva, rimettersi in gioco, costruire un futuro professionale solido partendo da competenze reali: a volte basta cogliere l’occasione giusta al momento giusto.

Sta per partire a febbraio 2026 il corso Assistente di studio odontoiatrico (ASO) promosso da AFP – Centro di Cuneo, un percorso gratuito e finanziato che apre le porte a una professione sempre più richiesta e centrale nel settore sanitario.

Un’opportunità pensata per disoccupati e inoccupati, giovani e adulti, che desiderano acquisire una qualifica riconosciuta e spendibile subito nel mondo del lavoro. Il corso forma una figura chiave all’interno degli studi odontoiatrici: l’ASO affianca l’odontoiatra durante le prestazioni cliniche, si occupa dell’organizzazione degli spazi e degli strumenti, accoglie i pazienti e gestisce la segreteria, contribuendo a creare un ambiente professionale, sicuro e accogliente.

Il percorso ha una durata complessiva di 700 ore, con una parte consistente dedicata allo stage (400 ore), per entrare davvero in contatto con la realtà lavorativa e trasformare la formazione in esperienza concreta. Al termine è prevista una qualifica professionale, indispensabile per esercitare la professione secondo la normativa vigente.

Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono limitati: è il momento giusto per fare una scelta che può davvero cambiare il tuo percorso professionale!

I corsi sono gratuiti e finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU (Programma GOL- Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1. “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”) e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021/2027.



Contatti

Centro di Cuneo , Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171/693760

centrocuneo@afpdronero.it

segreteria.cuneo@afpdronero.it