Sanremo 2026, Radio Piemonte Sound confermata nella giuria delle radio

Radio Piemonte Sound sarà ancora una volta al Festival di Sanremo. L'emittente piemontese, insieme ad Amica Radio, si trasferirà nella Città dei Fiori per raccontare in diretta l'edizione 2026 della kermesse canora più importante d'Italia, da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Come ormai da tradizione, Radio Piemonte Sound farà parte della speciale giuria delle radio, confermando il suo ruolo tra le emittenti protagoniste della manifestazione.

A seguire il Festival sul campo sarà l'inviata Luisella Mellino, che dalla Sala Stampa del Teatro Ariston garantirà numerosi collegamenti giornalieri con notizie, commenti, indiscrezioni e le voci dirette dei protagonisti in gara e degli ospiti che calcheranno il celebre palco.

I primi collegamenti partiranno già lunedì, in occasione della conferenza di presentazione del Festival e delle prove dei cantanti in teatro.

Per portare il pubblico nel cuore della manifestazione, l'emittente pubblicherà in tempo reale su Facebook, Instagram, X e YouTube foto e video catturati tra le strade di Sanremo e durante le conferenze stampa, raccontando l'atmosfera del Festival in ogni sua sfumatura.