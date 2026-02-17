 / Attualità

Attualità | 17 febbraio 2026, 16:15

Beinette, successo per la cena di Carnevale: la sfilata si svolgerà sabato 21 febbraio

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi è stata riprogrammata causa maltempo

Rimandata, causa maltempo, la sfilata di Carnevale a Beinette dove si è però svolta la cena al salone polivalente, che per una notte, si è trasformato ina una vera e propria Raviol House.

I partecipanti, rigorosamente in maschera, hanno poi trascorso la serata a ballare con le note di MADJ.

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi è stata riprogrammata e si svolgerà sabato 21 febbraio nella piazza principale del paese, piazza Umberto I, e coinvolgerà grandi e piccoli con un ricco programma.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30, mentre alle ore 15 prenderà il via la tradizionale sfilata per le vie del paese, aperta a gruppi mascherati e carri allegorici.

AP

