Aereo fuori pista a Levaldigi: maxi-esercitazione di soccorso in aeroporto

Si è svolta questa mattina (martedì 17 gennaio) presso l’Aeroporto di Cuneo un’esercitazione di emergenza aeroportuale su scala totale per testare le procedure previste dal Piano di Emergenza in caso di incidente aereo all’interno dello scalo.

Lo scenario simulato ha riguardato l’uscita di pista di un aeromobile con una cinquantina di persone a bordo, richiedendo l’attivazione immediata del dispositivo di soccorso e il coordinamento di tutte le strutture coinvolte.

Attraverso l’esercitazione di emergenza, il personale aeroportuale e tutti gli enti coinvolti hanno avuto la possibilità di accrescere la familiarità con le procedure previste e di verificare, in un contesto simulato, l’efficacia delle misure predisposte.

Un contributo essenziale è stato fornito dalle professionalità dei Vigili del Fuoco, dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Cuneo di Azienda Sanitaria Zero Piemonte, dai volontari della Croce Rossa Italiana, della Confraternita della Misericordia di Cuneo e dell’associazione ATC CN2, che hanno preso parte attivamente alla simulazione, insieme a ENAC - Direzione Territoriale Nord Ovest, ENAV, Prefettura, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, I-Sec, Aviation Services, MaxiEmergenza 118 ASL CN1, Spazio Medico Lilium e alle Polizie Locali dei Comuni di Fossano e Savigliano, ai quali la società di gestione esprime il proprio ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità.