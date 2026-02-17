"Anche a carnevale il buon senso vale": a Cuneo oltre 340 copie de 'La Via della Felicità' regalate durante la sfilata

Un gesto semplice colto da un'istantanea racchiude il senso dell'impegno dei volontari del gruppo "La Via della Felicità" di Cuneo. In città come in provincia dedicano il loro tempo libero consegnando in omaggio una guida al buon senso a chiunque sia disposto ad accettarla. Copertina personalizzata con una foto che ritrae il capoluogo della Granda, ma il contenuto è lo stesso, tradotto dall'originale in inglese di L. Ron Hubbard, in tutto il mondo: ventuno brevi capitoli dedicati ad altrettanti principi universali da leggere e usare per vivere meglio con se stessi e con gli altri in una società turbata.





"L'occasione, domenica scorsa, è stata quella della bellissima festa del carnevale dei ragazzi - spiega Claudio Balestra, coordinatore delle iniziative del gruppo cuneese -. Il carnevale è un momento di felicità e spensieratezza, in cui si celebra la vita ma anche per manifestare con ironia e scherzi i propri sentimenti e sensazioni su ciò che ci circonda. Con una battuta potremmo dire che anche a carnevale il buon senso vale, perché la felicità è qualcosa che tutti possiamo cercare e trovare attraverso piccoli, ma importanti gesti quotidiani."





Durante la sfilata tra piazza Galimberti e piazza Europa sono state donate oltre 340 copie del libro. "La sua costante diffusione - conclude Balestra - può contribuire a migliorare il clima sociale e per questo continueremo a farlo avere a quante più persone possibile."





Il gruppo La Via della Felicità di Cuneo è presente dal 2018. Negli anni ha distribuito oltre 50.000 mila copie de "La Via della Felicità" in tutta la provincia. Contatti e maggiori informazioni alla pagina facebook "laviadellafelicita.cuneo@gmail.com".