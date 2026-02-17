Cuneo verso il marchio green europeo: il Parco Gesso e Stura avvia l'adesione alla Carta del Turismo Sostenibile

Il Parco fluviale Gesso e Stura presenta mercoledì 25 febbraio alle ore 15, presso La Casa del Fiume in piazzale W. Cavallera n°19 a Cuneo, il percorso di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile, rivolto a strutture ricettive, operatori turistici e associazioni del territorio. La Carta Europea per il Turismo Sostenibile è un programma internazionale volontario che guida le aree protette e gli operatori turistici nello sviluppo di pratiche sostenibili, attraverso un processo strutturato in quattro fasi: analisi del contesto e definizione di una strategia condivisa, elaborazione di un piano d’azione con obiettivi concreti e indicatori, attuazione e monitoraggio delle azioni e infine, audit esterno di certificazione.

L’obiettivo è migliorare la gestione turistica nel rispetto dell’ambiente, della cultura e delle comunità locali, aumentando la competitività delle imprese attraverso un marchio green riconosciuto in Europa. L’assessore all’Ambiente del Comune di Cuneo Gianfranco Demichelis spiega come “la valorizzazione del territorio del Parco fluviale Gesso e Stura passa attraverso pratiche turistiche che rispettano l’equilibrio naturale, preservando habitat fluviali e biodiversità. Questo percorso ci sosterrà nello sviluppo di un rapporto sempre più consapevole con l’ambiente, trasformando la tutela in opportunità di crescita condivisa per generazioni future.”

Sono in programma quattro tavoli di lavoro che si svolgeranno da marzo a novembre 2026, con la consulenza della società Agenda21 per censire le buone pratiche già in atto, coniugare strategie di implementazione della qualità e della quantità dell’offerta turistica, individuare azioni concrete e definire gli impegni da attuare nel medio termine. Il Parco fluviale Gesso e Stura, accoglie annualmente migliaia di visitatori che partecipano agli oltre 200 eventi organizzati dall’ente oltre a usufruire dei percorsi ciclonaturalistici, delle strutture dedicate al benessere in natura e all’educazione ambientale e delle aree di pregio naturalistico, il percorso di adesione alla Carta Europea del Turismo sostenibile è orientato a capitalizzare questi risultati a vantaggio dello sviluppo socioeconomico. L’assessora al Turismo Sara Tomatis, da sempre impegnata per dare rilievo internazionale al territorio, dice: “la crescita della rete di produttori, turisti e imprese nel Cuneese rafforza un turismo autentico, intrecciando prodotti locali biologici, eventi green e accoglienza di qualità. La Carta Europea ci permette di creare connessioni durature, destagionalizzando i flussi e rendendo la destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo competitiva nei circuiti europei.”

Il percorso si inserisce infatti nel progetto ALPIMED ECOTOUR che sostiene iniziative orientate a implementare la relazione città-montagna e potenziare l’attrattiva del territorio tra Cuneo, Imperia e Nizza, attraverso il volano della tutela ambientale.