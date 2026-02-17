BOCCE / Memorial De Chiesa: sfida tra Auxilium Saluzzo e Rossini Torino. Lunedì 23 febbraio la finale del prestigioso torneo notturno del volo

Le semifinali di Bocce del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

A contendersi il prestigioso Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, saranno Auxilum Saluzzo Caffè della Vittoria e la Bocciofila Rossini di Torino.

Lunedi 16 febbraio, alla Bocciofila Auxilium, si sono disputati gli incontri di semifinale (direttore di gara Claudio Dellapiana)del prestigioso e sempre seguito torneo notturno del volo. Secca sconfitta della quadretta della Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc di Daniele Grosso battuta per 0 a 13,dalla formazione di casa dell’Auxilium guidata da Matteo Mana, in un partita con il team saluzzese avere ragione in quattro giocate degli avversari, che nella passata edizione aveva conquistato il primo posto.

Nell’altra semifinale, più combattuta ed equilibrata, stop per la quadretta della Saviglianese griffata Meccanica 97, sconfitta dal Rossini di Davide Manolino per 10 a 13. Si avvia alla conclusione, iniziata a gennaio, e che si dalla prima serata, come vuole tradizione, ha registrato una grande presenza di spettatori sugli spalti del bocciodromo saluzzese. Sedici le quadrette, che si sono cimentate in una competizione che rimane un fiore all’occhiello di questa disciplina sportiva.

Lunedi 23 febbraio, ore 21, si terrà l’attesa finale con la presenza della famiglia De Chiesa, sempre vicina a questa competizione. Sono attese per l’ultimo incontro della kermesse notturna, autorità politiche e civile del saluzzese e cuneese.