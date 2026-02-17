NUOTO / Trofeo Fulvio Albanese: la ValleBelbo Sport brilla a Torino. Tammaro stacca due pass per i Criteria Nazionali, Tassinario protagonista con podi e vittorie

Un lungo fine settimana, da venerdì a domenica, tanto impegnativo quanto proficuo per la ValleBelbo Sport in occasione del Trofeo Fulvio Albanese.

Al Palazzo del Nuoto di Torino, Mattia Tammaro si mette in grande evidenza nella sessione di gare in vasca corta (l’ultima parte dell’evento prevedeva anche una parte di programma in vasca olimpica) staccando due pass per i Criteria Nazionali. Davvero significativi i suoi miglioramenti che lo hanno portato a nuotare i 100 stile libero in 53”56 (settimo in finale in 54”53) e i 100 farfalla in 58”33 (ottavo in finale in 1’00”70), crono che valgono la qualificazione alla più importante rassegna italiana giovanile invernale.

Maddalena Bertelli, autrice di un’ottima prestazione dei 50 dorso nuotati in 30”08, dovrà inseguire la qualificazione ai Criteria nei prossimi appuntamenti, avendo sfiorato il minimo per una manciata di centesimi: per Maddalena è arrivato comunque un interessante terzo posto tra le Juniores. Inoltre, nelle prove in vasca lunga, Maddalena è quinta nei 100 dorso in 1’07”52 e ottava nei 50 dorso in 31”07.

Davvero consistenti i podi conquistati da Lucia Tassinario che ha gareggiato accanto a nuotatrici di livello, comprese diverse finaliste e medagliate agli Assoluti. In vasca da 25 metri, Lucia va a segno nei 100 dorso abbassando il personale a 1’00”83 (personale siglato anche nei 50 dorso, 28”95, quinta), centra la seconda posizione nei 50 stile libero in 26”37 (quarta nei 50 farfalla in 27”44, fuori dal podio per 1/100). Interessanti anche le prestazioni espresse in vasca lunga, culminate con la vittoria nei 50 farfalla in 27”71, il successo nei 100 farfalla in 1’02”14 e la terza posizione nei 50 dorso in 29”79.

Diversi i piazzamenti in finale degli atleti del team arancio-nero. Elisa Ferrari (Juniores) chiude al sesto posto nei 50 stile libero con il crono di 27”34, Alessandro Mairano (Ragazzi) nei 50 rana è ottavo in 32”00, Francesca Gallione (Seniores) è settima nei 100 rana in 1’14”32 e ottava nei 50 rana in 33”81, Camilla Palumbo (Juniores) si piazza al 7° posto nei 200 rana in 2’48”07 mentre Bianca Tassinario (Ragazze) si avvicina al podio nei 400 stile libero, quarta in 4’43”49, ed è settima nei 200 stile libero in 2’14”33.

Numerose le apparizioni sui blocchi del Palanuoto, in varie specialità, per Federica Ferraris, Greta Gabutto, Gabriele Giberti, Luca Lovisolo, Anna Marchelli, Jacopo Martella, Sarah Messina, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul e Aurora Tudisco, autori e autrici di buone performance complessive, frutto dell’intenso periodo di allenamenti effettuati in queste prime settimane dell’anno solare.