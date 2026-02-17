TENNIS / La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup arrivano al Tc Alba

ll Tennis Club Alba si prepara ad accogliere la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due trofei originali che rappresentano il massimo traguardo mondiale per il tennis a squadre maschile e femminile.

Si tratta delle coppe originali conquistate dalla Nazionale italiana maschile e femminile, simboli delle vittorie che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo. Due trofei iconici, carichi di storia ed emozioni, che raccontano pagine indimenticabili dello sport italiano.

Le prestigiose coppe saranno esposte presso il Tennis Club Alba da venerdì 20 nel pomeriggio fino a domenica 22 in serata.

Durante le giornate di esposizione, tutti gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di ammirarle da vicino e scattare fotografie, vivendo un’esperienza unica a contatto diretto con la storia del tennis internazionale.

L’assegnazione di questo importante appuntamento rappresenta un riconoscimento di altissimo valore: il Tennis Club Alba è stato infatti scelto a livello regionale dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per le sue eccellenti performance sportive e organizzative.

Un onore che certifica la crescita costante del Club e il lavoro svolto negli anni su tutto il territorio nazionale. Il Tennis Club Alba si distingue infatti come una delle realtà più performanti nel panorama di tennis, padel e pickleball, con oltre 25 squadre agonistiche che negli ultimi anni hanno partecipato ai campionati di Serie A, B, C e D, consolidando una presenza di rilievo nelle principali competizioni nazionali.

L'arrivo della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup rappresenta dunque non solo un momento celebrativo, ma anche la conferma del percorso di eccellenza intrapreso dal Club albese, punto di riferimento sportivo per atleti, appassionati e famiglie.