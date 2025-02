Dalle Langhe al Giappone e ritorno: l’anno della dianese Francesca Colla e l’incontro tra culture

Partire per un anno intero alla scoperta di una nuova cultura, immergendosi in una lingua completamente diversa, senza certezze se non quella di voler crescere. Francesca Colla, studentessa del Liceo Linguistico Da Vinci di Alba, ha vissuto questa esperienza in Giappone grazie al progetto Intercultura, scegliendo il Paese del Sol Levante per il suo fascino e il desiderio di impararne la lingua.

"Sono partita nell'agosto 2023 e sono tornata a luglio 2024. All'inizio è stato difficile, non conoscevo quasi nulla della lingua, ma la mia famiglia ospitante mi ha accolto con grande calore e mi ha fatto sentire a casa" racconta Francesca. "Molti studenti cambiano famiglia durante l'anno, io invece sono rimasta sempre con loro e ci siamo affezionati moltissimo. Rivederli qui, dopo tutto questo tempo, è stato emozionante."

Un legame forte, quello creato con la famiglia giapponese, tanto che nei giorni scorsi ha ricambiato l’ospitalità, venendo in visita per quattro giorni nelle Langhe. Il sindaco Ezio Cardinale ha voluto accoglierli ufficialmente in municipio, esprimendo gratitudine per aver dato a una giovane del paese un'opportunità così significativa. "Hanno dimostrato grande umanità e sincera fratellanza, non solo insegnandole la lingua, ma trasmettendole valori profondi della loro cultura."

Durante il soggiorno, gli ospiti giapponesi hanno visitato Diano d’Alba e il territorio circostante, restando colpiti dal paesaggio e dall’impegno agricolo che rende uniche queste colline. "Hanno apprezzato il nostro lavoro sulla terra e sono rimasti affascinati dalla storia dei nostri edifici, come la Chiesa e il Palazzo Ruffino", racconta Mario Proglio, storico e cultore della memoria dell’Associazione Arvangia, che ha fatto da guida alla delegazione. "È stata un’occasione di scambio straordinaria: loro ci hanno insegnato il senso del dovere e della dedizione al lavoro, raccontandoci che questi erano i loro unici quattro giorni di ferie all’anno. Noi abbiamo cercato di trasmettere la nostra storia e la nostra ospitalità."

Francesca, che frequenta il liceo linguistico Da Vinci di Alba, ha fatto da interprete per l’intera visita, dimostrando con orgoglio i progressi raggiunti dopo un anno di full immersion in Giappone. "All’inizio non riuscivo nemmeno a sostenere una conversazione, poi pian piano ho iniziato a capire, fino a essere in grado di tradurre e dialogare con scioltezza. Vorrei tornare appena possibile, perché quel Paese ormai è parte di me"