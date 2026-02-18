Artrosi ed esercizio terapeutico: un incontro organizzato da Auser Alba Langhe e Roero

Dolore al ginocchio, rigidità al risveglio, fatica a fare le scale: l’artrosi è una parola che molte persone associano subito a un’idea di “usura” inevitabile. Eppure, oggi, la prospettiva è cambiata: l’osteoartrosi (la forma più comune) è una condizione molto diffusa, ma non significa per forza rinunciare al movimento o convivere con il dolore senza strumenti. Nel mondo, nel 2019, vivevano con l’osteoartrosi circa 528 milioni di persone e il ginocchio è l’articolazione più spesso coinvolta.

È proprio da qui che parte il secondo incontro pubblico sulla salute organizzato da Auser Alba Langhe e Roero, dedicato a “Artrosi e esercizio terapeutico: i consigli del fisioterapista”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio, dalle 20.30 alle 22, nella sala polifunzionale "Vittorio Riolfo" (cortile della Maddalena, via Vittorio Emanuele 19, Alba). Interverrà il dottor Marco Bertola, fisioterapista e osteopata D.O.

“Quando si ha dolore, l’istinto è spesso quello di muoversi meno. Ma l’evidenza scientifica va nella direzione opposta: l’attività fisica mirata può ridurre i sintomi, migliorare la funzionalità e aiutare a mantenere una buona qualità di vita. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità indica esercizio fisico e stile di vita (inclusa la gestione del peso) come leve importanti per ridurre i sintomi e l’impatto dell’artrosi”, spiega un volontario di Auser.

Le linee guida internazionali sulla gestione non chirurgica dell’artrosi includono, tra i cardini, educazione e programmi di esercizio strutturato, accanto ad altri interventi a seconda dei casi.

L’incontro è pensato come momento divulgativo: i consigli non sostituiscono una valutazione personale, ma possono aiutare a orientarsi e a fare domande migliori al proprio medico o fisioterapista.

Auser è una rete di associazioni di volontariato e promozione sociale impegnata a favorire l’invecchiamento attivo e a contrastare isolamento ed esclusione, valorizzando il ruolo delle persone nella vita collettiva.

Nel territorio albese, l’associazione ha già sostenuto iniziative orientate all’ascolto e al supporto dei cittadini sui temi della salute e dei servizi, come dimostra anche l’attenzione dedicata, negli ultimi anni, a progetti informativi rivolti alla comunità.

Per partecipare o chiedere dettagli è possibile contattare 327 6842578 e 333 9506882, oppure scrivere a auseralba24@gmail.com.