Biogena: la micronutrizione che punta su qualità e ricerca

Nel mercato degli integratori alimentari, dove le promesse superano spesso le evidenze, Biogena costruisce la propria reputazione su basi diverse: controlli analitici rigorosi, formulazioni scientifiche e trasparenza nella filiera produttiva. L'azienda austriaca, fondata nel 1994 a Salisburgo, ha sviluppato negli anni un approccio alla micronutrizione che integra ricerca accademica e produzione farmaceutica.

Standard produttivi e controllo qualità

Biogena applica ai propri integratori gli stessi protocolli dell'industria farmaceutica. Ogni lotto attraversa oltre 300 controlli prima di raggiungere il mercato. I laboratori interni analizzano purezza delle materie prime, stabilità delle formulazioni e biodisponibilità dei principi attivi. Questo livello di verifica costa in termini di tempo e risorse, ma garantisce prodotti con concentrazioni effettive corrispondenti a quelle dichiarate in etichetta.

La sede principale a Salisburgo ospita centri di ricerca dove team di biologi, farmacisti e nutrizionisti sviluppano nuove formulazioni. L'azienda collabora con università europee per studi clinici sui propri prodotti. Nel 2023, Biogena ha pubblicato dati su 12 trial clinici relativi all'assorbimento di micronutrienti in forme farmaceutiche specifiche.

I prodotti Biogena sono venduti tramite il negozio online, ma anche tramite negozi fisici, che spesso dispongono anche di un'area dedicata al biohacking e alla longevità. La maggior parte di questi negozi, laboratori o centri commerciali si trova in Austria o in Germania, ad esempio a Vienna o Düsseldorf.

Gamma prodotti: dalla nutrizione di base alle formule specializzate

La linea Biogena copre diverse aree della supplementazione. Il Magnesio 7 Sali combina sette forme organiche del minerale in una speciale combinazione studiata per ottimizzare l’assorbimento a livello cellulare. Questa formulazione nasce per rispondere a un’esigenza concreta: non tutti i sali di magnesio presentano la stessa biodisponibilità e, integrandoli in modo mirato, è possibile favorire un rilascio graduale e costante nel tempo.

Proprio grazie a questo approccio sinergico e alla qualità della composizione, si tratta di uno dei bestseller più apprezzati, scelto da chi desidera un apporto di magnesio efficace e ben tollerato nella routine quotidiana.

Per la salute ossea, il Complesso Osteo Calbon associa calcio da fonti naturali, vitamina D3, vitamina K2 e minerali traccia. La formula riflette le più recenti evidenze sul metabolismo osseo, che coinvolge non solo calcio ma un sistema complesso di cofattori.

Nel campo dei probiotici, Omni Lactis Metabolic fornisce ceppi batterici selezionati per sostenere il metabolismo. Il prodotto contiene anche un principio attivo che può aumentare la produzione di GLP-1 nell'organismo e quindi favorire il senso di sazietà a lungo termine. Ciò è particolarmente interessante per le persone che soffrono di attacchi di fame e sono in sovrappeso, ma non vogliono ricorrere direttamente a un'iniezione dimagrante. Anche l'EFSA conferma che alcuni ceppi di lattobacilli e bifidobatteri influenzano effettivamente parametri metabolici misurabili.

Anche nel campo del sport, Biogena sta fissando nuovi standard. L'ultimo traguardo in questo ambito è lo Spray Mito Energy della linea BIOGENA SPORTS, che grazie all'innovativa tecnologia TINYsphere® garantisce un'assimilazione particolarmente rapida ed efficace dei micronutrienti. Oltre a questi approcci innovativi e ai test antidoping certificati dalla Kölner Liste, Biogena SPORTS è molto apprezzata sia da atleti professionisti che da sportivi amatoriali.

Personalizzazione e innovazione digitale

Anche nel campo delle innovazioni, Biogena sta fissando nuovi standard. Con lo sviluppo di BIOGENA ONE, l'azienda ha raggiunto un traguardo importante nella fornitura di micronutrienti. Il Drink All-in-One riesce a combinare 99 nutrienti altamente biodisponibili in una sola bevanda, offrendo al contempo un'esperienza gustativa straordinaria. Questa soluzione completa semplifica l'approccio alla nutrizione e agli integratori, spostandosi dal consumo di pillole a un'esperienza più piacevole e naturale.

La linea Biogena Aesthetics applica la stessa logica al settore beauty-from-within. Il collagene da bere contiene peptidi idrolizzati con peso molecolare ottimizzato per l'assorbimento intestinale, associati a vitamina C, zinco e acido ialuronico.

Ricerca continua e sviluppo futuro

Biogena investe il 6% del fatturato in R&D, percentuale alta per il settore degli integratori. I progetti attuali riguardano forme liposomiali per aumentare la biodisponibilità di molecole idrosolubili e sistemi di rilascio controllato per micronutrienti sensibili all'acidità gastrica.

L'azienda sviluppa anche formulazioni per esigenze specifiche come sport di endurance, recupero post-operatorio e supporto in fasi di stress metabolico elevato. Ogni prodotto nasce da un razionale scientifico documentato, non da trend di mercato.

La micronutrizione basata su evidenze richiede tempo, investimenti in ricerca e controlli rigorosi. Biogena ha scelto questa strada, costruendo una reputazione tra professionisti della salute che cercano integratori con dati clinici a supporto.

Una domanda rimane però aperta: Quando arriverà un Biogena Plaza, un Lab o un negozio in Italia? Negli ultimi mesi, Biogena ha notevolmente ampliato la sua rete di negozi e Biohacking Labs, espandendosi oltre i principali mercati di Germania e Austria. Ad esempio, nel 2025 è stato inaugurato un negozio e Biohacking Lab nel centro di Londra.

Purtroppo, l'azienda al momento non ha fornito informazioni riguardo l'apertura di un Plaza o di un negozio in Italia. Non ci resta che aspettare con curiosità.













