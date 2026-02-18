Nel cuore di Roma: una guida dedicata alle principali attrazioni artistiche e architettoniche del centro storico

Roma possiede un patrimonio monumentale esteso e stratificato, data l’elevata concentrazione di siti storici ed opere architettoniche risalenti ad epoche differenti. Un’abbondanza dovuta al ruolo assunto dalla città nel corso dei secoli: da leggendaria capitale dell’Impero Romano a centro nevralgico della religione cristiana.

Papi e imperatori hanno lasciato la propria impronta tramite speciali e grandiose committenze. Così sono nate le strutture civili, militari e religiose che hanno plasmato il centro storico di Roma. Un’area urbana colma di monumenti e testimonianze storiche da scoprire con un apposito itinerario nel cuore della Città Eterna.

L’eredità millenaria della civiltà romana tra anfiteatri e gloriose residenze imperiali

Il punto di partenza prescelto per un itinerario nel centro storico di Roma è il Parco Archeologico dell’Anfiteatro Flavio. Un sito storico di inestimabile valore che include al proprio interno le seguenti attrazioni:

· Colosseo

· Foro Romano

· Palatino

· Arco di Costantino

· Meta Sudans

· Parti del complesso della Domus Aurea

L’Anfiteatro Flavio è ritenuto il simbolo per eccellenza dell’Età Imperiale Romana ed una tappa imprescindibile del centro storico. Il Colosseo conserva la propria struttura architettonica composta da un’arena ellittica centrale, quattro livelli di arcate, la cavea con i gradini per gli spettatori e le gallerie sotterranee.

L’antico centro amministrativo, religioso e politico dell’Urbe si trova accanto all’Anfiteatro Flavio. Il Foro Romano è un’area archeologica composta da diversi monumenti ed edifici storici tuttora visibili, come la Basilica Giulia, la Curia Iulia, il Tempio di Saturno e l’Arco di Settimio Severo.

Nel nucleo storico dell’antica Roma si trovano anche i resti della monumentale e affascinante Domus Aurea. L’imponente palazzo che l’imperatore Nerone fece erigere dopo l’incendio del 64 d.C. su un’ampia area compresa tra il Palatino e l’Esquilino.

La Domus Aurea è accessibile soltanto con delle visite guidate prenotate online tramite l’indirizzo web riservato ai tour nel centro storico di Roma.

L’arte sacra nel cuore della città: i capolavori del mecenatismo papale

I principali edifici religiosi del barocco romano si trovano nel centro storico, dove le committenze ecclesiastiche alimentarono un fiorente sviluppo artistico. La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio è nota per la volta affrescata con i dipinti illusionistici di Andrea Pozzo che simulano una falsa cupola.

Le tre tele di Caravaggio dedicate a San Matteo sono custodite nella splendida Chiesa di San Luigi dei Francesi, mentre la facciata concava e gli sfarzosi interni caratterizzano la Chiesa di Sant’Agnese in Agone situata nella celebre Piazza Navona.

Nel centro storico di Roma c’è un altra struttura in grado di stupire e sorprendere qualsiasi visitatore: il Pantheon col suo caratteristico Oculus posizionato in cima alla struttura. Questo tempio fondato da Marco Vipsanio Agrippa venne convertito in una basilica cristiana da Papa Bonifacio IV nel VII secolo.

Le diverse identità del centro storico di Roma

Piazza Navona possiede una forma allungata perché sorge sull’area dell’antico Stadio Domiziano, ma la sue principali attrazioni sono le fontane barocche che danno vita ad una composizione scenografica iconica e spettacolare.

Campo de’ Fiori ospita tutt’oggi un pittoresco mercato animato da bancarelle e banchi di frutta o verdura. Quest’area ha conservato il proprio carattere popolare, ma per chi non ama la confusione è consigliabile una vacanza all’insegna del turismo slow nel cuneese tra le Langhe e le prelibatezze gastronomiche del territorio.

Piazza Venezia, infine, rappresenta il nodo cruciale del tessuto urbano perché si trova al centro dell’area storica e più antica della città. Qui svetta il Vittoriano con la sua imponente struttura composta dalle scalinate esterne, il portico e l’ampio colonnato.







