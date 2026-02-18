 / Eventi

Mercoledì 25 febbraio a Savigliano “Ferite invisibili, futuri possibili”

Un incontro di riflessione e approfondimento dedicato al trauma infantile e alla resilienza dell’essere umano. L’evento nasce dalla collaborazione tra Noi con Voi e La Voce di Elisa, unite dalla convinzione che crescere in un contesto sano, accogliente e amorevole sia fondamentale non solo per il benessere dei singoli, ma anche per quello delle comunità

Mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 20.45, presso il Caffè Intervallo di Savigliano (Piazza Turletti 7), si terrà la serata “Ferite invisibili, futuri possibili”, un incontro di riflessione e approfondimento dedicato al trauma infantile e alla resilienza dell’essere umano.

L’iniziativa propone uno sguardo sui vissuti di persone provenienti da Paesi africani segnati da guerre, violenze e gravi violazioni dei diritti umani, mettendoli in dialogo con le fragilità presenti anche nel nostro territorio: difficoltà familiari, povertà educative ed emotive, silenzi e ferite spesso invisibili. Mondi lontani, forse, ma accomunati da esperienze di vulnerabilità simili.

Attraverso il contributo dell’antropologia e della psicoterapia infantile, la serata offrirà strumenti per comprendere ciò che accade nella mente e nel cuore dei bambini e delle bambine che crescono in contesti difficili, dando spazio a ciò che può fare la differenza: la resilienza, la cura e la possibilità di riparazione e futuro.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Noi con Voi e La Voce di Elisa, unite dalla convinzione che crescere in un contesto sano, accogliente e amorevole sia fondamentale non solo per il benessere dei singoli, ma anche per quello delle comunità.

Interverranno Marta Mosca, antropologa con esperienza di ricerca e cooperazione internazionale in Africa dei Grandi Laghi e Africa Occidentale, e Laura Fissore ed Elisa Palumbo, psicologhe e psicoterapeute dell’età evolutiva, volontarie dell’associazione La Voce di Elisa.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, necessaria per la gestione degli spazi e per condividere un momento conviviale con tè caldo o tisana e i biscotti galeotti della Cooperativa Sociale Caffè Intervallo.

Prenotazione  al numero 340.0789292 (Noi con Voi) o 391.7641103 (La Voce di Elisa)

Iniziativa realizzata con il sostegno del Csv di Cuneo.

