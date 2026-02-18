"2026: un anno di pace", venerdì 20 febbraio a Cuneo la presentazione del calendario interreligioso

Torna anche quest'anno il calendario interreligioso "2026: un anno di pace", promosso dall'Amministrazione comunale di Cuneo in collaborazione con l'associazione Orizzonti di Pace e realizzato con la partecipazione delle principali comunità religiose del territorio.

Un piccolo segno ostinato, come lo definiscono gli organizzatori, frutto del lavoro di chi crede che il sentiero della pace possa ancora essere percorso, nonostante le ombre che si addensano all'orizzonte, a patto di essere disposti a mettere in comune idee, pensieri e azioni di dialogo.

La presentazione si terrà venerdì 20 febbraio dalle 10 alle 11 circa al Cinema Monviso e sarà rivolta alle scuole e alla cittadinanza.

Nel corso dell'incontro verranno distribuiti alle classi partecipanti i calendari da diffondere nei rispettivi istituti di appartenenza per l'affissione nelle aule. I rappresentanti di alcune delle confessioni presenti in città guideranno inoltre una riflessione su come le tradizioni spirituali, le culture e le diverse scuole di pensiero possano contribuire alla costruzione della pace, condividendo i propri valori più autentici.