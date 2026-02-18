Saluzzo per Gaza: due eventi per mantenere l'attenzione sulla tematica palestinese

Partecipazione, responsabilità civica e attenzione verso la tematica palestinese. I temi sono al centro di due eventi in programma nei prossimi giorni, organizzati dal gruppo Saluzzo per Gaza.

"Call from Palestine": in calendario venerdì 20 febbraio alle 20.30 al Monastero della Stella, ingresso gratuito con con richiesta di prenotazione a questo link ).

Un incontro speciale (in collegamento diretto dalla Palestina) con Luigi Bisceglia Coordinatore regionale dei programmi della Ong “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” per il Medio Oriente, che vive e lavora a Betlemme da oltre dieci anni. Offrirà una testimonianza diretta su cosa significa vivere oggi in Palestina e presenterà inoltre il progetto Juzoor, un’iniziativa concreta per la costruzione di una scuola, volta a garantire, a bambini e bambine di Khallet Taha, un accesso all’istruzione continuo, sicuro e di qualità. Per informazioni su questa raccolta fondi consultare questo link .

Il secondo evento in programma prevede la proiezione del docufilm Put Your Soul On Your Hand and Walk (2025) di Sepideh Farsi lunedì 23 febbraio, ore 21 al Cinema Teatro Magda Olivero, con ingresso gratuito. L'evento rientra nella rassegna Lunedì Cinema dell’associazione Ratatoj ed è è nato dalla collaborazione di Ratatoj APS con ANPI Saluzzo e Valle Po e Saluzzo per Gaza.

Sinossi del film: una regista iraniana (Sepideh Farsi) che vive a Parigi e una giovane fotoreporter (Fatma Hassona) che vive in Palestina documentando con le sue foto l’assedio della sua terra, progettano di realizzare insieme un documentario di denuncia della tragica situazione palestinese. Le due donne si parlano quasi ogni giorno con videochiamate che la regista tiene in memoria come documentazione per il lavoro da fare. Nelle loro conversazioni si mescolano rapporti giornalistici sulla situazione quotidiana che Fatma vede attorno a sé e conversazioni personali sulle speranze e i sogni di una ragazza come tante, che vorrebbe girare il mondo come fotoreporter, mentre si vede confinata nella sua casa.

Per maggiori informazioni, potete consultare questo link .

Il gruppo Saluzzo per Gaza, segnala inoltre la propria presenza ogni quindici giorni, al mercato del sabato di Saluzzo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese, non spegnere i riflettori su questo tema.

Il prossimo appuntamento è per sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 12, in piazza Garibaldi 20.