Bra: alla Scuola di Pace si parla di migranti e richiedenti asilo

Sarà dedicato al fenomeno dei migranti il prossimo appuntamento della Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra, in programma per mercoledì 25 febbraio 2026 alle 20,45 presso l’auditorium BPER di via Adolfo Sarti 8.

La serata, dal titolo “Migranti e richiedenti asilo: quali sono le emergenze?”, muove dal presupposto che spesso si ha una conoscenza solo parziale – e talvolta falsata – di questo complesso fenomeno.

La prima grande inesattezza relativa al racconto del fenomeno migratorio è che noi ci immaginiamo solo le persone che sbarcano; in realtà la maggioranza delle persone che giungono nell’Unione Europea, e anche nel nostro Paese, arrivano via terra. Gli sbarchi sono un pezzetto di un fenomeno più ampio, che in molti casi non viene spiegato correttamente.

Da qui l’idea di approfondire senza strumentalizzazioni il fenomeno migratorio con l’aiuto di Mariacristina Molfetta, docente al Dipartimento di scienze politiche, antropologa culturale e curatrice dell’area di ricerca di “Fondazione Migrantes”, che ha redatto il report annuale 2025 dal titolo “Il diritto d’asilo”.

“Un confronto sui principali dati del rapporto”, indicano gli organizzatori, “fa emergere i paradossi e le contraddizioni delle politiche europee e italiane, evidenzia le sfide e getta lo sguardo sulle prospettive future. Si tratta di un’occasione per leggere la realtà con lo sguardo più consapevole e per ritornare a coltivare giustizia, dignità e fraternità come orizzonte condiviso”.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.