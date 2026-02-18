Burattinarte d’Inverno fa tappa a Corneliano d’Alba con “Alla Fiera dei Racconti”

Una festa della parola narrata, tra gioco e poesia, per piccoli e grandi spettatori: è questo lo spirito di Alla Fiera dei Racconti, l’appuntamento assolutamente unico e speciale di Burattinarte d’Inverno 2026 in programma domenica 1° marzo dalle 15:30 alle 18:30 all’interno del Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba (corso Riddone 3).

Una fiera davvero fuori dall’ordinario, dove ad attendere il pubblico non ci sarà mercanzia da comprare, ma storie da guardare, ascoltare e toccare, racconti da vivere con tutti i sensi grazie alla guida esperta di Sasa Guadalupe e del duo Claudio & Consuelo.

Ma in quanti modi si possono raccontare le storie? Con giochi, pupazzi, libri senza parole, disegni, cappelli e oggetti che diventano personaggi. In quanti modi possiamo condividere un racconto? Ascoltandolo, guardandolo, toccandolo, leggendo, disegnando e giocando insieme.



Il percorso della Fiera sarà proprio questo: un viaggio tra racconti della tradizione orale dell’America Latina e del mondo, accanto a storie di autori contemporanei, in un continuo intreccio tra memoria e presente.

L’installazione che dà vita alla Fiera ha ricevuto il riconoscimento e il finanziamento del Programa Cuentan della Fondazione Williams (Argentina), a conferma del valore internazionale di questo progetto dedicato alla narrazione.

UNA FIERA FATTA DI STORIE E INCONTRI

“Alla Fiera dei Racconti” è un evento immersivo, interattivo e diffuso, pensato per coinvolgere bambini e adulti in un’atmosfera calda, accogliente e sorprendente. Non un semplice spettacolo, ma una vera e propria passeggiata nel racconto, fatta di piccoli spettacoli, laboratori, installazioni da esplorare, narrazioni da toccare, oggetti parlanti e burattini da scoprire.

Ogni angolo della sala si animerà con mini-performances, giochi narrativi, spazi interattivi e atmosfere da fiaba, dove il confine tra artista e spettatore scompare per lasciare spazio a relazioni, emozioni e meraviglia condivisa.

Sarà un pomeriggio in cui gli spettacoli di narrazione si intrecceranno a giochi e momenti di interazione con e fra il pubblico, in cui ci saranno spazi per giocare in famiglia: un evento pensato per i bambini e gli adulti che vorranno mettersi in gioco.

Ci ritroveremo alle 15.30 per iniziare insieme il percorso con bei racconti, ma il pubblico potrà arrivare in qualsiasi momento del pomeriggio.

La Fiera dei racconti sarà organizzata come uno spazio aperto e accogliente, con aree dedicate al gioco in famiglia e momenti per condividere storie raccontate con pupazzi, parole, canzoni e oggetti. Ci sarà anche l’occasione di creare qualcosa con le proprie mani, in un’esperienza pensata per coinvolgere tutti, grandi e piccoli, perché questo gioco ricomincerà più volte nel corso dell’evento.

GLI ARTISTI – UN INCONTRO TRA VOCI, CULTURE E SAPERI

Protagonista d’eccezione sarà Sasa Guadalupe, artista argentina di fama internazionale, burattinaia, narratrice e ricercatrice teatrale.

I Direttori artistici Consuelo Conterno e Claudio Giri commentano: «Siamo entusiasti di avere di nuovo con noi a Burattinarte un’artista del calibro di Sasa Guadalupe. Il suo lavoro, che fonde teatro, antropologia culturale e tradizione orale, si distingue da decenni nei festival di tutta Europa e America Latina, riuscendo a coniugare la riscoperta di temi “classici” con uno sguardo fresco e nuovo che incanta sempre il pubblico».

Nata in Argentina e oggi residente in Piccardia (Francia), Sasa Guadalupe ha portato sulla scena spettacoli che affrontano con delicatezza e profondità temi legati al femminile, alle comunità vulnerabili, ai cambiamenti sociali, utilizzando il teatro di figura, la voce e gli oggetti narranti come strumenti di riflessione e trasformazione.

Ha fondato TANTA Oralidad, incontro internazionale sulla narrazione orale, e creato piattaforme innovative come CANOA e SIMBOLA, spazi di dialogo tra memoria e contemporaneità. Ogni suo spettacolo è un ponte tra culture, un viaggio tra simboli, parole e affetti.

Insieme a lei, calcheranno la scena Claudio Giri e Consuelo Conterno, in arte Claudio & Consuelo, ideatori e direttori artistici di Burattinarte e cantastorie contemporanei che, da oltre trent’anni, animano piazze, teatri e rassegne in Italia e all’estero.

Il loro lavoro, sospeso tra giocoleria, comicità, teatro d’oggetti e poesia, si fonda sulla semplicità degli allestimenti e sull’intensità dell’incontro diretto con il pubblico.

«Alla Fiera dei Racconti – spiegano Giri e Conterno – vogliamo offrire un’occasione di scambio e di gioco, dove bambini e adulti possano vivere insieme il teatro come esperienza viva e partecipata. Non ci sono sedie, ma luoghi da esplorare e storie da costruire insieme.»

APPUNTAMENTO UNICO – ORARIO SPECIALE

“Alla Fiera dei Racconti” si svolgerà domenica 1° marzo dalle 15:30 alle 18:30 (non alle 16:30 come gli altri spettacoli della rassegna) e sarà a ingresso libero, con accesso libero e partecipazione aperta a tutti.

Nei giorni precedenti e successivi all’evento saranno proposti anche laboratori e alcuni appuntamenti dedicati al pubblico adulto, sempre intorno al tema della narrazione.