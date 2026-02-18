Il Birrificio La Piazza raddoppia all’insegna della solidarietà e dell’inclusione

Il raddoppio di Birrificio la Piazza

La collaborazione tra Piazza dei Mestieri – realtà formativa per giovani – e l’impresa sociale Terza Settimana ha dato vita al secondo Birrificio La Piazza, inaugurato a fine gennaio 2026 in via Perosa 32A, nel quartiere Cenisia di Torino. Non si tratta di un semplice pub, ma di un vero laboratorio di inclusione sociale, dove la convivialità tipica della birreria si fonde con progetti di sostegno al territorio. L’obiettivo è creare uno spazio vivo, in cui formazione, cultura e comunità crescano insieme, offrendo anche opportunità di lavoro a ragazzi alla ricerca di uno sbocco professionale. Il progetto si affianca al primo birrificio storico, nato nel 2007 in Borgo San Donato, consolidando un modello che coniuga qualità artigianale e impegno sociale.

La proposta enogastronomica

La carta delle birre spazia da stili classici a creazioni innovative, tutte prodotte sotto la guida del mastro birraio Riccardo Miscioscia. Tra i fiori all’occhiello, l’American Jasper – Hoppy Lager medaglia d’argento al Brussels Beer Challenge – e la Tripel Flight, dal profumo speziato e gusto maltato. In cucina, lo chef Marco Santelli propone uno street food di qualità, con hamburger di carne piemontese, fish & chips, stinco alla birra e pinsa romana. Non mancano antipasti come Petali di cipolla di Tropea in pastella e rocchette di baccalà, mentre come finale si può scegliere tra il Cheesecake ai lamponi o il celebre Birramisù.

Il recupero dei bagni pubblici e l’hammam

All’interno dello stesso complesso di via Perosa, il progetto sociale si completa con servizi essenziali per la comunità. I bagni pubblici, costruiti negli anni ’30 e ristrutturati conservando i marmi originali (valgono davvero la visita!), offrono docce, servizi da barbiere e parrucchiere a persone senza fissa dimora. Questi ambienti rappresentano un punto di riferimento concreto per chi vive situazioni di fragilità, restituendo dignità attraverso servizi di cura personale in un’ottica di accoglienza e inclusione. E tuttavia ad essi, non senza che la cosa rischi di apparire un po’stridente, si affianca un raffinato spazio wellness con hammam, concepito come luogo di benessere per chi desidera vivere momenti di relax.

Nell’orizzonte della solidarietà

Il Birrificio La Piazza si inserisce in un ecosistema più ampio di servizi, che include anche uno spazio mamme con vestiario donato per bambini, un social market a prezzi calmierati e un orto urbano collettivo. Questa rete trasforma il locale in un hub di comunità, dove la birra artigianale diventa simbolo di fratellanza e mutualità che si concretizza in una Social Factory capace di dimostrare come impresa e solidarietà possano coesistere, creando opportunità di orientamento e crescita professionale per le giovani generazioni.

Birrificio La Piazza

Tipologia locale: Birreria

Indirizzo: Via Perosa 32a - Torino

Telefono: (+39) 011 0687018

Sito web: www.birrificiolapiazza.com