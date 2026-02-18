BASKET / L'albese Amedeo Della Valle tra gli azzurri convocati per la doppia sfida di qualificazione mondiale con la Gran Bretagna

C'è anche Amedeo Della Valle nell'elenco dei convocati del CT Luca Banchi per la doppia sfida di qualificazione mondiale con la Gran Bretagna, in programma il 27 febbraio (nel Regno Unito) e il 2 marzo (Modigliani Forum di Livorno, ore 19:30).

Il cestista albese capitano della Germani Brescia era tornato a vestire la canotta azzurra, dopo più di tre anni, lo scorso mese di novembre.

Figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) è stato protagonista di una serie di ottime prestazioni nella prima parte di stagione.

I convocati: Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini. A questi si uniranno, per gli allenamenti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai.

