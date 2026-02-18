Fossano celebra la 1ª edizione del “Gran Galà dello Sport” e investe sul futuro con iniziative e nuovi impianti [FOTO E VIDEO]

Una prima edizione ampiamente apprezzata dal pubblico, con la presenza massiccia al Cinema Teatro I Portici di Fossano di atleti e autorità militari e civili.

In primis l’assessore delegato allo Sport del Comune di Fossano Danilo Toti, insieme al sindaco Dario Tallone e sostenitori importanti come l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni e non solo per investire su progetti futuri che riguardano gli impianti ed eventi di primo livello.

Questa la sintesi del “Gran Galà dello sport fossanese”, occasione nella quale ieri sera, 17 febbraio, sono stati premiati gli sportivi e le società che nell’annata passata, il 2025, hanno conseguito risultati lusinghieri a livello diffuso sulla scena piemontese, nazionale e oltre.

“È stato un momento assolutamente importante. È parso doveroso da parte della Città dell’Amministrazione Comunale riconoscere a questi numeri atleti il merito di aver raggiunto traguardi a livello regionale, se non addirittura nazionale o superiore, come quelli ad esempio dell’atleta dell’Atletica 75 Andrea Cerrato, che ha ottenuto diversi titoli assoluti nelle discipline dell’Eptathlon e Decathlon”. – ha spiegato infatti l’assessore Toti.

LE INTERVISTE [VIDEO]

“Riteniamo sia un momento che debba diventare abitudine, tradizione e credo che come prima volta ai Portici sia stato un ottimo successo. – ha proseguito - Questo è anche un segno tangibile di come le istituzioni stiano lavorando insieme, sia sul fronte della sicurezza quando parliamo di autorità militari, ma soprattutto su quello importante dell’Amministrazione per quanto riguarda l’impiantistica. Questo attraverso le manutenzioni delle strutture più datate e mettendo anche nel piano di fattibilità progetti futuri per la Città, con impianti nuovi e adeguati per poter praticare discipline che non sono solo più circoscritte al calcio, ma, come abbiamo dimostrato con i 78 atleti premiati, tutti, per l’appunto, fuori dal contesto del calcio. Segno che gli altri sport la stanno facendo da padrone e ottenendo risultati importanti con impegno e dedizione”.

Premio speciale, decretato dalla giuria per l’atleta sportivo dell’anno in assoluto nel 2025, ad Andrea Cerrato dell’Atletica 75. Così il campione fossanese: “Un riconoscimento che mi riempie di soddisfazione. Nel Decathlon, che è uno sport che rientra nell’atletica leggera, ho affrontato all’aperto dieci discipline in due giorni, accumulando per ognuna di queste un punteggio per la classifica generale, che alla fine mi ha visto in testa come vincitore assoluto. Nell’Eptathlon, invece, ho vinto il titolo italiano assoluto indoor”. Premi singoli anche a Sofia Perlo, atleta paralimpica della pallanuoto della Granda Waterpolo Ability e al ballerino Enrico Dogliani, classificato al secondo posto ai campionati italiani a Casale Monferrato nella specialità liscio tradizionale categoria Senior.

All’appuntamento, presentato da Emanuele Barra e dal giornalista de La Fedeltà Carlo Cerutti, sono anche intervenuti la vice Donatella Rattalino, l’assessore Giacomo Pellegrino, la presidente del Consiglio Comunale di Fossano Simona Giaccardi e il presidente della Fondazione Crf Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero e le Forze dell’Ordine fossanesi, dai Carabinieri, alla Polizia locale, sino al 32° Reggimento Genio Guastatori. La cantante Raffaella Buzzi della Fondazione Fossano Musica ha poi intonato vari brani a fare da intermezzi musicali.

TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE FOSSANESI PREMIATE

Asd Itar Futsal Calcio a 5, Asd Judo Fossano, Asd Ginnastica Libertas, Asd Amici Pescatori Fossanesi, Asd Fossano Rugby, Asd Arcieri Fossanesi Porta Sarmatoria, Asd Arclub Fossano, Asd Happy Dance for you, Libellula Volley got talent, Asd Fossano Volley, Asd Atletica Fossano ’75, Granda Fishing Club Fossano, Asd Baseball Club Fossano, Adds Milord.