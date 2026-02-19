A Demonte e Festiona due defibrillatori in memoria di Federica Rossetto e Nicolò Bessone, vittime della strada

Quando la resilienza delle famiglie colpite da tragedie diventa cura per il territorio e altruismo. Venerdì 13 febbraio a Demonte sono stati installati 2 defibrillatori in ricordo di Federica Rossetto e Nicolò Bessone. Un gesto che esprime come, soprattutto nei territori marginali, la prevenzione possa fare davvero la differenza.



Era l'ottobre 2010 quando la giovane vita di Federica Rossetto si spezzò ad appena 14 anni. Conosciuta dai più intimi anche come Chicca, lasciò un vuoto incolmabile negli amati genitori Aurora e Lorenzo e nella sorella Letizia. La sua scomparsa trascinò nello sconforto tutta la comunità della valle Stura che si strinse alla famiglia colpita da uno dei lutti più difficili da vivere e sopportare: la perdita di un figlio.

Il suo nome campeggia oggi a lettere cubitali sulla rotonda che svincola la strada statale 21 del Colle della Maddalena verso Festiona, frazione in cui Federica risiedeva. Proprio a lei, anni dopo quel drammatico giorno, è stata dedicata la rotatoria. Fu realizzata per mettere in sicurezza un tratto particolarmente pericoloso, dove il lungo rettilineo proveniente da Moiola favoriva velocità sostenute grazie all’ampia visibilità.



Qualche anno più tardi, nel luglio 2013, l'irreparabile dramma toccò anche a Loredana e Ivo, quando persero per sempre il loro unico figlio Nicolò Bessone. Si spense a soli 22 anni mentre si trovava in Francia a bordo della sua moto nei pressi del lago di Serre Ponçon. Nulla è stato più come prima per i suoi genitori, molto conosciuti a Festiona, dove possiedono una seconda casa per le vacanze. Nicolò aveva appena ricevuto dal padre Ivo la gestione di un’azienda di distribuzione all’ingrosso di alimentari in corso Francia a Cuneo.

Due vite interrotte che le rispettive famiglie hanno voluto riportare alla memoria con un gesto concreto e solidale, promuovendo la cultura della prevenzione. Donati al Comune di Demonte, con il contributo della Demonte Servizi, i presidi utili in caso di emergenza e procedure di primo soccorso.

Gli apparecchi salvavita sono stati installati davanti al Comune di Demonte e sotto il portico della Piazza della Chiesa nella frazione Festiona.