Cucina italiana patrimonio UNESCO, Bergesio: "Una filiera da 600 miliardi di euro, investiamo nei giovani"

“Il riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO non è solo un traguardo d'orgoglio nazionale, ma la celebrazione di un motore economico reale che oggi vale oltre 600 miliardi di euro. Quando parliamo di cucina, parliamo di una filiera che parte dalla terra e arriva sulle nostre tavole: l'agricoltura da sola supera i 70 miliardi di valore aggiunto e l’export agroalimentare ha superato i 65 miliardi annui. Dobbiamo sostenere i giovani che scelgono di restare in agricoltura e quelli che investono nella ristorazione di qualità, perché ogni prodotto locale valorizzato sostiene un’economia circolare e premia il lavoro di chi tutela il paesaggio. Alla base di tutto c’è l’agricoltore, 'custode' dell'ambiente e del territorio: senza chi lavora la terra, perderemmo non solo produzione ma la nostra stessa identità. La forza del nostro modello sta nella qualità e nelle oltre 800 certificazioni DOP e IGP: una ricchezza che va difesa con investimenti, formazione e semplificazione burocratica affinché il sistema agroalimentare continui a essere una colonna portante dell'Italia”.



Lo ha dichiarato il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, intervenendo oggi alla Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato al convegno "La Cucina Italiana - Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Una nuova grande opportunità di lavoro per i giovani".