Alba, interruzione di corrente martedì 24 febbraio in Frazione San Rocco Seno d'Elvio

E-distribuzione, Unità Territoriale di Cuneo, ha comunicato al Comune di Alba un intervento di manutenzione programmato sulla rete elettrica che comporterà la sospensione del servizio in Frazione San Rocco Seno d'Elvio nella giornata di martedì 24 febbraio.

L'interruzione dell'energia interesserà gli indirizzi civici compresi tra il numero 8b e 14, i civici 94 e 98, il tratto da 102 a 106, i numeri 7, da 11 a 13a, da 97 a 105 della frazione, oltre alla rete di illuminazione pubblica della zona. I lavori avranno una durata di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30.

Durante l'esecuzione degli interventi, la corrente potrebbe essere riattivata momentaneamente. Per questa ragione, E-distribuzione invita la cittadinanza a non compiere imprudenze e, soprattutto, a non utilizzare gli ascensori, che potrebbero riattivarsi inaspettatamente.

I cittadini interessati dal disservizio potranno ottenere informazioni consultando il sito e-distribuzione.it, scaricando l'app gratuita di E-distribuzione per smartphone oppure inviando un SMS al numero 320.2041500 con il codice POD della propria bolletta. Per segnalare eventuali guasti è disponibile il Numero Verde 803.500.