Giovedì 26 febbraio alle ore 18, presso il Caffè Sociale di Mondovì, si terrà l’incontro pubblico “Sulla Giustizia. Le ragioni del No” in vista del Referendum.
La serata sarà coordinata da Antonio Ciaramella (Comitato cuneese per il No al Referendum).
Interverranno Stefano Casarino, Presidente ANPI ETS – sezione di Mondovì, e il prof. Stefano Sicardi, professore emerito di Diritto Costituzionale all’Università di Torino.
A seguire apericena (16 €). Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 375 8178138.
Mondovì, al Caffé sociale l'incontro “Sulla Giustizia. Le ragioni del No”
