 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 19 febbraio 2026, 15:32

Mondovì, al Caffé sociale l'incontro “Sulla Giustizia. Le ragioni del No”

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle 18

Mondovì, al Caffé sociale l'incontro “Sulla Giustizia. Le ragioni del No”

Giovedì 26 febbraio alle ore 18, presso il Caffè Sociale di Mondovì, si terrà l’incontro pubblico “Sulla Giustizia. Le ragioni del No” in vista del Referendum.
La serata sarà coordinata da Antonio Ciaramella (Comitato cuneese per il No al Referendum).
Interverranno Stefano Casarino, Presidente ANPI ETS – sezione di Mondovì, e il prof. Stefano Sicardi, professore emerito di Diritto Costituzionale all’Università di Torino.
A seguire apericena (16 €). Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 375 8178138.

Files:
 giustizia 2  (373 kB)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium