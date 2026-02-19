Aria, acqua e suolo: Alba interroga gli esperti in un incontro sullo stato di salute del territorio

Lunedì 23 febbraio alle ore 21, presso la sala Riolfo all’interno del cortile della Maddelena ad Alba, avrà luogo il secondo degli appuntamenti organizzati da InComune, il gruppo trasversale alle liste del centrosinistra albese, nato con l’idea di creare un dibattitto pubblico su tematiche che riguardano la città e non solo, per creare spazi di confronto, ascolto e informazione.

L’incontro avrà come tema “AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA. Un report sullo stato dell’aria, del suolo e dell’acqua del territorio”.

“Nulla si crea, nulla si distrugge…” il vecchio motto del chimico e biologo Antoine-Laurent de Lavoisier è imprescindibile: siamo parte dell’ambiente in cui viviamo e parte di ciò che riversiamo nell’aria, nell’acqua e nel suolo finisce poi nei nostri polmoni, nelle nostre cucine, nei prodotti che coltiviamo e di cui ci nutriamo.

L’Asl Cn2 e l’Arpa Piemonte monitorano continuamente la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, parametri che derivano in parte dalla composizione geologica e geografica di ogni regione, ma necessariamente anche dall’impatto antropico sull’ambiente, dalla presenza di coltivazioni, allevamenti, industrie che producono emissioni, disperdono sostanze chimiche o fisiche nell’ambiente.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di partire dai dati del nostro territorio per rispondere ad alcune semplici domande: qual è lo stato di salute del territorio? Stiamo tutelando quello che è uno dei maggiori capitali che abbiamo?

Proveremo quindi, partendo dai dati che la ricerca mette a disposizione, di intraprendere un percorso in cui insieme a tre esperti del settore rispondere a queste domande.

Lo faremo con tre ospiti eccellenti:

Elisa ELAMPE, fisica con esperienza ventennale in Arpa Piemonte (dove oltre a rilevare e studiare le di misure di campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza, monitorava la qualità dell’aria), dal 2023 lavora presso il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, si occupa di procedimenti ambientali, attività di vigilanza in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di vita, approfondimenti a livello locale sui determinanti di salute di natura ambientale.

Mery MALANDRINO, Professore Associato del Dipartimento di Chimica di UniTo, che da anni compie attività di ricerca che concernono lo sviluppo di procedure analitiche avanzate atte alla quantificazione e valutazione della mobilità e reattività di specie inorganiche in ambienti polari ed antropizzati per lo studio dei cicli biogeochimici e dell’effetto delle attività antropiche su di essi.

Elio PADOAN, Professore Associato di chimica agraria presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino. Le sue principali attività di ricerca riguardano la dinamica dei contaminanti inorganici nei suoli, in particolare in aree urbane, industriali, minerarie, e il recupero e riutilizzo di sottoprodotti, reflui e biomasse di origine urbana ed agricola in un’ottica di economia circolare.

Gli esperti illustreranno i dati ma soprattutto ci aiuteranno a comprenderli, fornendo una panoramica degli elementi che determinano la salubrità del territorio e indirettamente anche la salute dei cittadini.