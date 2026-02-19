Confartigianato Cuneo e FABLAB raccontano nelle Scuole Primarie cuneesi i valori del “lavoro manuale” [VIDEO]

Raccontare l’artigianato ai ragazzi delle Scuole Primarie sottolineando il ruolo di motore economico–sociale che il comparto riveste sul territorio.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo, tramite il suo FABLAB, ha preso avvio con un primo incontro svoltosi questa mattina (giovedì 19 febbraio) presso la Scuola Primaria “Nuto Revelli” di Villar San Costanzo, un istituto che nell’ottobre 2025 è stato premiato a Roma per un importante progetto didattico incentrato sul cambiamento climatico.

Un momento speciale di dialogo e confronto dedicato al mondo dell’artigianato al quale hanno partecipato, oltre a Stefano Ribero sindaco di Villar San Costanzo e alla dirigente scolastica Vilma Bertola, i rappresentanti di Confartigianato Cuneo: Michele Quaglia vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Cuneo, Alessandro Dao, presidente della zona di Dronero, i due vice presidenti zonali Emanuele Ghio (vicario) e Mirko Chiocchia (anche componente del Movimento Giovani Imprenditori) e Umberto Brignone rappresentante zonale dei pasticceri.

<figure class="image"> </figure>Negli interventi sono stati illustrati i valori che guidano ogni artigiano: passione, impegno, qualità, responsabilità, e di come tradizione e innovazione possano incontrarsi ogni giorno nei laboratori e nelle imprese.

È stato spiegato ai ragazzi quanto la creatività sia sempre al centro del lavoro artigiano e quante opportunità professionali offrano oggi i mestieri manuali, capaci di unire competenze tecniche, manualità e nuove tecnologie.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è stato il laboratorio organizzato grazie all’impegno del FAB LAB Confartigianato Cuneo: ogni bambino ha ricevuto un kit per costruire una macchinina con pannellino solare.

Con entusiasmo e curiosità, i ragazzi si sono messi subito all’opera, sperimentando in prima persona cosa significa progettare, assemblare e vedere funzionare un piccolo oggetto nato dalle proprie mani. Vedere l’attenzione, la collaborazione e l’entusiasmo negli occhi dei bambini è stata la conferma di quanto sia importante portare la cultura del “fare” nelle scuole, per seminare competenze, sogni e nuove prospettive per il futuro.