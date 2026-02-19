 / Attualità

Attualità | 19 febbraio 2026, 16:40

Anche Alba pensa di aprire alla tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione

La proposta del consigliere Bolla trova consenso; presto nel Regolamento comunale potremmo vedere introdotta la possibilità di seppellire amati cani e gatti nello stesso loculo dei proprietari o familiari defunti

Un principio semplice e meritevole: dovremmo dare la possibilità ai proprietari di animali d’affezione di scegliere se collocare le ceneri dei propri animali nel medesimo loculo del proprietario o di altre persone defunte indicate dallo stesso, perché il legame in vita possa proseguire e trovare riconoscimento con dignità anche nella morte”. 

Questa proposta è giunta ad Alba su iniziativa, alcuni mesi fa, del consigliere Emanuele Bolla. Ieri, mercoledì 18 febbraio, durante la riunione della I Commissione consiliare, Bolla ha ringraziato gli uffici e l’assessore ai Servizi demografici e cimiteriali, Davide Tibaldi, per il lavoro preliminare svolto di concerto, a testimonianza di quanto la sensibilità al tema sia diffusa e prescinda qualunque schieramento politico o indirizzo.

Un tema delicato, che tocca corde intime. Per molti cittadini cani e gatti non sono semplici animali domestici, ma membri a tutti gli effetti della famiglia. E proprio da questa consapevolezza nasce la proposta di adeguare il Regolamento. Neive e altri Comuni d’Italia hanno già implementato questa possibilità, con le opportune integrazioni al Regolamento di polizia mortuaria per la definizione degli oneri di tumulazione – che restano a carico dei cittadini – e per il rispetto della normativa regionale in materia, delle norme igienico-sanitarie e delle consuetudini cimiteriali, tra cui l’obbligo per le ceneri di riposare in teca separata, previa cremazione certificata e tracciata.

La proposta, ha chiarito Bolla, è nata sotto forma di mozione, ma è aperta a modifiche formali e anche sostanziali, qualora la sensibilità fosse condivisa.

Almeno in Commissione, è emerso con chiarezza un interesse trasversale a sviluppare una soluzione collettiva. L’assessore Tibaldi ha confermato la soddisfazione verso il lavoro preliminare svolto e la disponibilità della Giunta a lavorare su un percorso condiviso: “Gli animali d’affezione rientrano nel novero dei familiari e hanno un ruolo fondamentale nella vita di molte persone. È giusto considerare anche cosa accade dopo il loro trapasso”.

Ad Alba, il percorso è appena iniziato. Al di là degli aspetti giuridici, resta il significato umano dell’iniziativa: riconoscere che il legame con un animale da compagnia può rappresentare una relazione profondissima, fatta di affetto, cura quotidiana e reciproca compagnia. Offrire la possibilità di non separarsi neppure simbolicamente è, per molti, un gesto di rispetto verso quella parte silenziosa ma essenziale della propria vita.

Eleonora Ramunno

