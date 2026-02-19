Addio a Piero Scarrone, ex titolare del "bazar" dei giocattoli nel cuore di Mondovì Breo

Negli anni '90, quando ancora il concetto di centro commerciale o e-commerce era lontano dalla realtà di Mondovì, in occasioni speciali come il compleanno o Natale, se si cercava un giocattolo speciale si andava a Breo, in via Sant'Agostino, al 'bazar'.

Lì c'era "Il Monello", il negozio di giocattoli più spettacolare che ci fosse in Città, lì si trovava qualsiasi cosa un bambino potesse desiderare (a memoria mi pare di ricordare che fosse addirittura su due piani, lì mi feci comprare un trenino elettrico e un sacco di rotaie, ndr).

Oggi di quel negozio resta solo l'insegna, certamente curiosa per chi non ha conosciuto gli anni d'oro di quel negozio. I locali sono sfitti da tempo, ma per chi vi è entrato, almeno una volta, è impossibile da dimenticare. Come il suo titolare, Piero Scarrone, che è morto ieri, all'età di 76 anni.

Residente in Francia da tempo, molto riservato, è sempre stato legato a Mondovì dove, la famiglia, aveva gestito i cinema “Italia” all’Altipiano e il “Corso” a Breo, che da anni non esistono più.

Suo figlio, Francesco Scarrone, che scrive opere di cinema e teatro, portando avanti anche l'amore per Mondovì dove ha di recente collaborato per la realizzazione dei testi del progetto "Monregalando".