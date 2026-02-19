Vernante dice addio a Giovan Maria Giordano, scomparso a soli 68 anni

Addio a Giovan Maria Giordano, scomparso ieri a 68 anni. Nella vita era maestro di sci, ma era soprattutto appassionato prestigiatore tanto da conquistarsi il soprannome mago Jonny. Aveva anche partecipato alla vita amministrativa della “sua” Vernante diventando consigliere comunale.

Ne ha hanno dato triste notizia la sorella Lucia con Sebastiano, il fratello Pietro, la figlioccia Barbara con Fabio, i nipoti Marco con Beatrice, Martina, Michela, i pronipoti Jessica, Samuele e Giacomo e tutti i parenti.

Oggi alle 18 il Rosario presso la residenza Sacro Cuore e domani i funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicolao a Vernante.