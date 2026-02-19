 / Attualità

Attualità | 19 febbraio 2026, 14:00

Alba, bandito concorso per l’ideazione del logo del Forum Giovani

I progetti potranno essere inviati entro il 13 marzo secondo le modalità indicate sul bando pubblicato sul sito del Comune di Alba

Il concorso, promosso dal Forum Giovani del Comune di Alba, è rivolto agli studenti e studentesse degli Istituti superiori albesi e ha l’obiettivo di individuare un logo capace di rappresentare efficacemente i valori che guidano le sue attività: partecipazione attiva, inclusione, cittadinanza consapevole, creatività, innovazione e dialogo.

I progetti potranno essere inviati entro il 13 marzo 2026 secondo le modalità indicate sul bando pubblicato sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it

Il Forum Giovani Alba selezionerà le tre proposte giudicate migliori e le pubblicherà sulla pagina Instagram. Sarà poi un sondaggio a decretare il vincitore.

Il Forum Giovani è un organo consultivo comunale nato per coinvolgere attivamente i giovani nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative rivolte a loro, favorire la partecipazione e consolidare il dialogo tra ragazze, ragazzi e Amministrazione comunale.

