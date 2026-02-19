Beppe Ghisolfi presenta “Primi passi verso l'economia”, l'ottavo manuale del Banchiere scrittore

Debutta su Amazon e nelle principali librerie italiane l’ottavo manuale del Banchiere scrittore, edito in partnership con Nino Aragno Editore. Il gradimento immediato si traduce in un exploit di recensioni positive sul portale del commercio elettronico globale.

“Primi passi verso l'economia” è il best seller che continua un cammino editoriale avviato dodici anni fa dal professor Beppe Ghisolfi. Contro i cicli economici negativi — percepiti oggi come tali ma destinati a invertire come nei corsi storici — l’autore indica 20 parole chiave da tenere a mente quotidianamente, in un approccio paterno e didattico per i lettori juniores.

L’economia è “come l’aria che respiriamo: può essere salubre o contenere tossine”. Basta un cono gelato o una pizza acquistata per illustrarlo: si pagano prezzo (quanto versi), costo (per produrlo), ricavo e profitto (dell’esercente), scegliendo tra concorrenza o monopolio, con un occhio al reddito disponibile dopo tasse e risparmio bancario.

I “magnifici 20” termini includono: inflazione/deflazione, domanda/offerta, mercato, capitale, investimento, interessi, bilancio, debito/credito, PIL, evasione fiscale (“nessun governo la combatte con forza, per timore di perdere consenso”). Esempi concreti dal quotidiano, come l’acquisto su Amazon o in libreria, perfezionano la scelta tra mercati fisici o digitali.

Primi passi verso una educazione finanziaria essenziale in Italia: dalla gelateria alla banca, l’economia è ovunque.