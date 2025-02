Cuneo: incidente nella galleria dell’Est-Ovest, circolazione stradale interrotta

Circolazione stradale interrotta in entrambe le direzioni in questi minuti lungo il Collegamento Est-Ovest di Cuneo (strada statale 705 “Di Cuneo”) per un incidente verificatosi all’interno della galleria, fra i km 2,500 e 2,700, poco prima delle ore 17.40 di oggi, mercoledì 19 febbraio.

Il sinistro ha coinvolto due vetture, che secondo le prime informazioni in nostro possesso sono andate a scontarsi frontalmente, provocando anche almeno due feriti, le cui condizioni non sembrerebbero comunque destare particolare preoccupazione.

Sul posto stanno operando le squadre di soccorso . Presenti i sanitari del servizio di emergenza 118, i Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo e la Polizia Locale cittadina per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.

Il traffico è indirizzato su viabilità locale. Presenti anche squadre Anas, impegnate nel consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

***

Articolo in aggiornamento.