VOLLEY B1F / Mondovì sul difficile campo di Garlasco, Colombano: "Abbiamo tanta voglia di ripartire, dobbiamo credere nelle nostre possibilità"

Terza giornata di ritorno per la Serie B1 femminile di pallavolo e nuova trasferta per il Mondovì Volley, la prima di due sfide esterne consecutive.

Sabato 21 febbraio alle 20.30 le ragazze allenate da coach Claudio Basso affronteranno una delle due formazioni che al momento guidano il Girone A, il Volley 2001 Garlasco.

La compagine lombarda è una parte del duo di testa, alla pari con Florens in una sfida tutta pavese, ed arriva da una striscia di successi di grande prestigio: la squadra allenata da coach Enrico Mazzola ha infatti ottenuto 11 vittorie consecutive e non conosce il sapore della sconfitta dallo scorso 1° novembre, quando Villa Cortese si impose in cinque set.

Il tie-break fu anche l’esito della gara di andata tra Mondovì e Garlasco, con le monregalesi che trovarono una delle vittorie più prestigiose della loro stagione. A trascinare la formazione casalinga al Palamanera furono la schiacciatrice Elisa Bole, con 26 palloni messi a terra, e la centrale Chiara Bergese, con 17.

In casa monregalese la sconfitta contro Cogne Aosta ha rallentato una corsa fin qui positiva, con le dirette avversarie per le prime posizioni che ne hanno approfittato per allungare in classifica. Il trittico di partite in arrivo (Garlasco, Chieri, Villa Cortese) è il termometro perfetto per misurare la temperatura di capitan Aliberti e compagne.

Pronta a dare battaglia alle forti avversarie è la palleggiatrice di Mondovì Volley, Sara Colombano: “Ci aspetta una partita molto difficile sotto tanti punti di vista. Garlasco è un’ottima squadra, sta giocando molto bene e siamo consapevoli che spingeranno al massimo come hanno fatto finora. Noi però abbiamo tanta voglia di ripartire, vogliamo fare bene. Dobbiamo credere nelle nostre possibilità e soprattutto ricordarci quale è stato il risultato dell’andata. Ci faremo trovare pronte per una partita di alto livello.”