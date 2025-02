Pass residenti nel centro storico: pubblicata sul sito del Comune di Cuneo la mappa aggiornata dei parcheggi

Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cuneo la mappa aggiornata dei parcheggi riservati ai possessori dei pass residenti nel centro storico.

Uno scherma realizzato dagli uffici competenti per semplificare la fruizione dei posteggi da parte dei residenti e garantire una migliore organizzazione della sosta nelle aree centrali della città. In particolare, si ricorda a tutti i possessori dei pass che resta consentita la sosta in corso Soleri e in corso Garibaldi, previa esposizione della tessera di autorizzazione, esclusivamente lungo la carreggiata principale. Il pass non è valido per sostare gratuitamente nel controviale.

Dai controlli effettuati nelle ultime settimane sono emerse diverse violazioni in piazza Foro Boario e in via Sette Assedi/piazza Virginio. In particolare, sono stati riscontrati numerosi usi scorretti del pass, che hanno creato disagi per i residenti regolari e difficoltà nella gestione dei parcheggi. È fondamentale che tutti gli autorizzati rispettino le regole indicate nella mappa per evitare sanzioni e facilitare la convivenza civile.

Si consiglia pertanto a tutti i possessori del pass residenti di consultare la mappa aggiornata. Le violazioni delle norme di sosta sono oggetto di sanzioni, quindi si invita alla massima attenzione e collaborazione.