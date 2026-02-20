Banco Farmaceutico, risultato di grande solidarietà nel Monregalese, con nove farmacie coinvolte e tanti volontari [FOTO]

"Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono tornate per la loro ventiseiesima edizione e in particolare in questa edizione anni ha registrato un successo crescente, coinvolgendo un numero maggiore di farmacie rispetto agli anni precedenti e riscuotendo maggiori adesioni da parte dei cittadini - affermano dal Banco Farmaceutico - Tutta la professione è da sempre vicina a questa iniziativa in cui si esprime in modo perfetto la vicinanza del farmacista alla comunità e che testimonia quanto sia forte lo spirito di solidarietà nel nostro Paese. È necessario fare fronte comune per contrastare il drammatico fenomeno della povertà sanitaria che interessa sempre più famiglie. Si ringraziano tutti i farmacisti che si sono messi a disposizione e i cittadini che hanno donato i medicinali necessari a sostenere chi è più vulnerabile, nonché i volontari che hanno prestato servizio".

Dal 2000, ogni anno, a febbraio, circa 25.000 volontari in Italia collaborano con il Banco Farmaceutico, presidiando le 5.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e invitando i cittadini a donare uno o più farmaci (di “fascia C”, a pagamento, senza obbligo di ricetta).

Ogni realtà caritativa è collegata a una o più farmacie della propria provincia, dove il farmacista e i volontari, in base alle indicazioni ricevute dalle associazioni benefiche, indirizzano il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

La raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 25 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni di farmaci, pari a un valore di superiore a 24,5 milioni di euro. Nell’edizione numero 26 (nel 2026) vi è stato un leggero incremento di donazioni, nella zona monregalese-cebana sono state raccolte 1450 confezioni di farmaci (in linea con gli altri anni). Nella corrente edizione sono state raccolte circa 670.000 confezioni in Italia, mentre in Piemonte circa 83.000 e nella Provincia di Cuneo circa 9.200.

Nell’area monregalese si ringrazia sentitamente lo staff di ben 9 Farmacie: Gasco (Mondovì Altipiano), Porta di Breo (Mondovì Breo), Aragno (Mondovì Piazza), Santa Lucia (Villanova Mondovì), Schellino (Dogliani), Andreis (Carrù), Manassero (Carrù), Denina (Frabosa Sottana e Prato Nevoso), Mana (Rocca de’ Baldi-Crava) dove numerosi volontari e associazioni (Gruppo Eventi e Manifestazioni-ANA Mondovì, Lions Club, LILT, AVO) sono stati presenti per informare e coinvolgere la clientela a favore dell’iniziativa solidale, in collaborazione con i Farmacisti presenti.

I prodotti raccolti sono stati distribuiti in zona alle seguenti strutture: Casa di Riposo Sacra Famiglia di Mondovì, Comunità Papa Giovanni XXIII di Farigliano (Mellea) e Mondovì (Borgo tiro a segno), Casa Sacra Famiglia di Sant’Albano Stura (Suor Lidia), Casa di Riposo San Giuseppe di Dogliani.

Un grazie di cuore giunga a tutti i farmacisti che hanno ospitato l’iniziativa e che hanno versato il loro contributo per supportare l’attività del Banco Farmaceutico (rinunciando a una parte significativa del loro utile), nonché a tutti i volontari e associazioni che hanno collaborato, nonché e a gli enti affiliati, che con il loro lavoro quotidiano provvederanno a ridurre la povertà sanitaria nelle nostre zone, ma un grazie sincero giunga soprattutto a tutti i donatori che con generosità hanno offerto un sorriso e un farmaco.