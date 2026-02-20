Serrande abbassate al baby parking di Vignolo, ma il Comune ha già trovato la soluzione

Era aperto dalla fine del 2016, per dare risposta alle necessità di numerose famiglie con bambini piccoli residenti a Vignolo.

Parliamo di un baby parking, attivato presso la scuola dell’infanzia e dedicato ai bimbi fino ai 6 anni. Era gestito dalla cooperativa Persona e Società di corso Giolitti, purtroppo fallita, come è stato detto alle famiglie. Lo stesso Comune lo ha saputo solo setet giorni fa.

Da oggi, come scrive un gruppo di mamme, è chiuso. C'è rabbia e delusione, oltre che preoccupazione su dove ricollocare questi bambini. Non manca il dispiacere per la perdite del posto di lavoro di Roberta, amatissima insegnante.

"Siamo mamme di Vignolo, dove fino ad oggi c'era un baby parking funzionante e in cui lavorava Roberta, maestra sempre presente, affettuosa, amorevole e professionale.

Lunedì, in via informale, veniamo a conoscenza che da venerdì (oggi, ndr) la cooperativa che gestisce il baby parking chiude questa attività, fondamentale per questo territorio e insostituibile per circa 30 famiglie, 15 abitudinarie e 15 saltuarie, licenziando anche la maestra a cui noi e i bambini siamo molto affezionati.

Noi genitori non siamo stati avvisati in via formale da parte di nessuno fino a ieri, quando ci siamo recati alla struttura per chiarimenti.

Non sappiamo di chi sia la colpa di tale negligenza e mancanza di comunicazione, certo è che le modalità non sono condivisibili e non si addicono a chi offre un servizio dedicato ai bambini, che sono il futuro del paese.

Erano presenti a questo incontro solo l'assessore alla scuola, la quale ha promesso una soluzione rapida ed una prossima apertura di un micronido a Vignolo, e il liquidatore.

Perdiamo comunque un servizio: come si può chiudere un baby parking senza preavviso?"

Ed è proprio l'assessora Isabella Bodino a dare una risposta risolutiva. Evidenzia infatti come la notizia del fallimento della cooperativa sia stata comunicata in Comune solo una settimana fa. In questo tempo sono stati attivati tutti i canali per trovare un'alternativa.

Il baby parking, salvo complicazioni, riaprirà il prossimo 3 marzo. Sarà gestito da un privato, come spiega la Bodino, che ha voluto sottolineare quanto l'amministrazione di Vignolo abbia preso a cuore il problema e si sia attivata con urgenza per dare una risposta alle famiglie, considerando quel servizio fondamentale.

"Ieri ho avuto un incontro con l'Asl, che ha confermato la riapertura del baby parking tra una decina di giorni. Il giorno 26 febbraio, alle 18.30, è in programma un altro incontro con le famiglie, dove spiegherò cosa è stato fatto e come riprenderà il servizio. Il fallimento della cooperativa è stato un fulmine a ciel sereno per tutti, per le famiglie e per l'amministrazione. Abbiamo trovato una soluzione in una settimana, perché per l'amministrazione il benessere delle famiglie e dei bambini è una priorità", ha concluso la Bodino.



