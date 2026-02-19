A Crocera di Barge la commemorazione dell’eccidio del ’45

La città di Barge, in collaborazione con il Comitato intercomunale per la valorizzazione della Resistenza-Montoso, che riunisce i Comuni di Bagnolo, Bibiana, Cavour, Villafranca Piemonte, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bricherasio, Campiglione Fenile e Garzigliana, insieme all’Anpi, all’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all’associazione Bricco Pelata, organizza per sabato 21 febbraio la commemorazione dell’81° anniversario dell’eccidio della località Crocera.

Il tragico evento era avvenuto nel pomeriggio del 26 febbraio 1945 a poca distanza dove si trova l’attuale rotatoria della località bargese, per la strada che porta a Cavour.

In quell’occasione cinque partigiani furono catturati dai repubblichini della Brigata Nera di Pinerolo. Dopo essere stati processati dal tribunale tedesco di Saluzzo e condannati a morte, vennero fucilati proprio a Crocera.

La commemorazione di sabato inizierà alle 9,45 con il ritrovo sul piazzale della parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Crocera di Barge.

Seguiranno l’alzabandiera e la deposizione dei fiori al cippo dei Caduti, quindi il saluto del sindaco di Barge, Ivo Beccaria, e gli interventi delle autorità presenti.

Alle 10,30 sarà celebrata la messa in ricordo dei caduti della guerra di Liberazione.

Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco nel salone parrocchiale della chiesa di Crocera.