Attualità | 19 febbraio 2026, 20:00

A Crocera di Barge la commemorazione dell’eccidio del ’45

Sabato 21 febbraio la cerimonia per ricordare i cinque partigiani catturati e condannati nel febbraio di 81 anni fa

La commemorazione dell'eccidio di Crocera di Barge lo scorso anno

La città di Barge, in collaborazione con il Comitato intercomunale per la valorizzazione della Resistenza-Montoso, che riunisce i Comuni di Bagnolo, Bibiana, Cavour, Villafranca Piemonte, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bricherasio, Campiglione Fenile e Garzigliana, insieme all’Anpi, all’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all’associazione Bricco Pelata, organizza per sabato 21 febbraio la commemorazione dell’81° anniversario dell’eccidio della località Crocera.

Il  tragico evento era avvenuto nel pomeriggio del 26 febbraio 1945 a poca distanza dove si trova l’attuale rotatoria della località bargese, per la strada che porta a Cavour.

In quell’occasione cinque partigiani furono catturati dai repubblichini della Brigata Nera di Pinerolo. Dopo essere stati processati dal tribunale tedesco di Saluzzo e condannati a morte, vennero fucilati proprio a Crocera.

La commemorazione di sabato inizierà alle 9,45 con il ritrovo sul piazzale della parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Crocera di Barge.

Seguiranno l’alzabandiera e la deposizione dei fiori al cippo dei Caduti, quindi il saluto del sindaco di Barge, Ivo Beccaria, e gli interventi delle autorità presenti.

Alle 10,30 sarà celebrata la messa in ricordo dei caduti della guerra di Liberazione.

Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco nel salone parrocchiale della chiesa di Crocera.

AMP

