Shopping, ultima chiamata: il 28 febbraio terminano i saldi invernali

Ultima chiamata per gli amanti dello shopping. Il 28 febbraio 2026 terminano i saldi invernali e l’occasione è imperdibile per approfittare degli ulteriori ribassi proposti dai negozi.

Per andare sul sicuro occorre concentrarsi su stili e creazioni che non passeranno presto di moda, primi tra tutti i capispalla. Quando si tratta di questa categoria merceologica investire su articoli di buona qualità è d’obbligo, ma anche molto dispendioso. Grazie ai saldi il cappotto cammello ecumenico che dura tutta la vita o il giaccone imbottito super tecnico e performante che ripara anche dal gelo polare, finalmente potranno essere vostri a un prezzo più amichevole.

Stesso discorso per blazer e affini, per cui possiamo puntare un po’ più in alto del solito e scegliere lavorazioni più sartoriali, così come per il mondo accessori, borse e scarpe in primis. È davvero questo il momento di investire su modelli iconici, quelli che non passano mai di moda e che non stancano. Un consiglio che vale soprattutto quando si parla di tote bag e di calzature, come gli stivali al ginocchio o le classiche décolleté. Da aggiungere alla wish list anche dei pezzi da traghettare fino all’estate come i minidress candidi, qualcosa nell’eterna fantasia a pois e dei pantaloni ben strutturati e a vita alta.

Una regola aurea che vale sempre è quella di ponderare accuratamente la tinta in cui vengono proposti questi articoli: se l’obiettivo è la durevolezza, optate per una palette neutra e pigliatutto, come nero, grigio, blu, cammello, cuoio, panna e simili.

Non solo calzature e vestiti, o accessori: anche la lingerie è un oggetto del desiderio che permette di sentirsi ancora più belle e a proprio agio. L’intimo di alta qualità non è solo una questione di materiali o modelli, ma è fatto anche delle sensazioni che si provano quando lo si sceglie. La seta, il pizzo e i tessuti delicati che accarezzano la pelle offrono un comfort senza pari.

Se il vostro scopo è osare, il colore è di sicuro la variante con cui poter sperimentare di più: quella guêpière rossa fiammante aspetta proprio voi!