IL CASO / Dimissioni in blocco del Direttivo della Pro Loco di Roccavione

Il Direttivo della Pro Loco di Roccavione APS ha annunciato le proprie dimissioni in blocco, spiegando in una lunga lettera le ragioni di una scelta “sofferta ma necessaria”.

Nella comunicazione diffusa in queste ore, i componenti del gruppo – Davide, Claudio, Enrico, Luca, Matteo e Ronny – si definiscono “i superstiti da questo clima avvelenato” e sottolineano come questo passo rappresenti “un sacrificio ma anche una liberazione”.

Nonostante il contesto difficile, l’attuale Direttivo ha voluto concludere il proprio operato con un gesto concreto di solidarietà. Parte dell’ultimo bilancio d’esercizio è stata destinata alla beneficenza, con 5.262 euro suddivisi in parti uguali tra sei associazioni del territorio appartenenti al Terzo settore: Centro Down Cuneo ODV, Associazione ABIO Cuneo ODV, Help Autismo Cuneo ODV, U.N.I. Vo. C. ETS-APS, Caritas Roccavione e Telefono Donna Cuneo ODV.

“Abbiamo sempre cercato di operare in libertà e coscienza, secondo le regole e la nostra sensibilità ed etica”, scrivono gli uscenti, ricordando gli oltre due anni di attività segnati dall’impegno per il paese e per la promozione delle iniziative locali. Tuttavia, il clima interno è progressivamente peggiorato. “Fin dal novembre 2024 abbiamo ricevuto insulti e attacchi personali, cose irripetibili, perfino intimidazioni e minacce fisiche”, raccontano nella nota.

“Contro di noi si è usata la denigrazione e si è sparso astio sui social invece di essere costruttivi e avere un serio confronto nel merito. Abbiamo sempre mantenuto serietà, impegno e rispetto per tutti”, precisano, rivendicando la scelta di non alimentare polemiche pubbliche “per senso di responsabilità”, e di difendere la possibilità di “uno scambio di idee e non l’imposizione di pensieri unici”.

Nonostante le difficoltà, nel comunicato traspare anche un sentimento di riconoscenza: “Siamo stati felicissimi, orgogliosi e soddisfatti nel collaborare con tantissime persone che si sono dimostrate veramente preziose. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questo progetto”.

Ora l’attenzione si sposta verso il rinnovo del Direttivo, con l’assemblea costituente fissata per giovedì 19 marzo 2026, occasione in cui la comunità potrà eleggere un nuovo gruppo dirigente e dare continuità alle attività della Pro Loco.