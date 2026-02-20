 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 febbraio 2026, 15:26

Il Ramassin della valle Bronda grande protagonista a MasterChef

Nella puntata di giovedì 19 febbraio, con la chef Chiara Pavan, simbolo della cucina sostenibile, il Ramassin, eccellenza del Saluzzese, è l'ingrediente "antico" del piatto vincitore di Carlotta che vola in finale con altri tre concorrenti

La chef Chiara Pavan a MasterChef giovedì 19 febbraio

La chef Chiara Pavan a MasterChef giovedì 19 febbraio

Ieri, giovedì 19 febbraio, penultimo appuntamento di MasterChef, ha visto il ritorno della chef Chiara Pavan con la sua iconica Green Mystery Box che ha  portato nella masterclass, una decina di materie prime "antiche", tra cui il Ramassin della valle Bronda.

La capocuoca, simbolo della cucina contemporanea e "ambientale" presso il ristorante Venissa sull'isola di Mazzorbo (1 stella Michelin e 1 verde per la sostenibilità) nella puntata di giovedì, nella quale ha evidenziato i "credo" del suo lavoro: "non essere solo tecnici e creativi, evitare lo spreco energetico e alimentare, puntare su prodotti locali e sulla biodiversità che rende unica l’enogastronomia italiana", ha citato la varietà e la provenienza di questa piccola susina blu-violetta, presidio Slow Food ed eccellenza coltivata nella Val Bronda, da San lazzaro di Saluzzo a Castellar, Pagno e Brondello, da produttori del Consorzio omonimo.

In due piatti dei tre migliori della serata, il Ramassin della val Bronda è stato usato come ingrediente, uscendone vincitore nel piatto di Carlotta, concorrente che è volata alla serata finale del 5 marzo prossimo, in cui si disputerà la sfida al titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia.

I Ramassin del Consorzio della Val Bronda sono giunti alla chef attraverso un distributore che fornisce la piazza di Milano.  

vilma brignone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium