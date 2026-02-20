Alla scoperta del Tartufo Nero: lezione esclusiva per gli chef del Cuneese organizzata dall'ATL

L'ATL del Cuneese organizza un appuntamento formativo dedicato al Tartufo Nero nell'ambito del progetto "Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero". L'incontro, rivolto ai professionisti del settore della ristorazione che desiderano approfondire o ampliare le proprie conoscenze sul pregiato prodotto, si terrà lunedì 9 marzo presso il CFP CeMon di Mondovì, in via Conti di Sambuy n°26 (località Beila), dalle 18 alle 22.
La lezione prevede un primo momento di approfondimento affidato a un giudice del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche e delle proprietà del Tartufo Nero. Seguirà uno showcooking condotto da un docente del Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, che dimostrerà le migliori tecniche di utilizzo in cucina. La giornata si concluderà con una degustazione per toccare con mano l'eccellenza del prodotto.
La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.
