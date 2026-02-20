I sindaci della Granda agli Stati Generali dei Piccoli Comuni di ANCI

Questa mattina, venerdì 20 febbraio, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha partecipato all’assemblea degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, promossa da ANCI e ospitata presso il Roma Convention Center “La Nuvola”.

Robaldo ha preso parte ai lavori sia in qualità di presidente della Provincia sia come sindaco di un Comune che, pur non potendosi definire piccolo, rappresenta un punto di riferimento per un’ampia area territoriale. Una doppia veste istituzionale che testimonia concretamente il lavoro congiunto e quotidiano che la Provincia svolge a fianco dei piccoli Comuni, autentica ossatura del territorio cuneese e, più in generale, del Paese.

Nel corso degli ultimi anni, la Provincia di Cuneo ha rafforzato il proprio ruolo di supporto agli enti locali attraverso l’attivazione di numerose iniziative: dall’attivazione della Stazione Unica Appaltante e della Centrale Unica di Committenza, strumenti fondamentali per garantire efficienza e trasparenza nelle procedure, soprattutte quelle legate al PNRR, fino alla convenzione con la Soprintendenza che ha consentito l’apertura di un ufficio direttamente presso il palazzo della Provincia, facilitando l’accesso ai servizi per i Comuni del territorio.

"Continuiamo in questo senso affinché la Provincia sia sempre più la casa dei Comuni e, in modo particolare, la casa dei piccoli Comuni. La partecipazione agli Stati Generali ha rappresentato un’importante occasione di confronto istituzionale per rafforzare il ruolo delle Province come enti di coordinamento e supporto, in una logica di collaborazione e prossimità amministrativa", ha dichiarato il presidente Robaldo.