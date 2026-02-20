Cherasco verso l'ingresso nel Parco Fluviale Stura e Gesso

Nell’ambito del percorso già definito da tempo, venerdì 20 febbraio l’Amministrazione Comunale di Cherasco ha incontrato i vertici dell’Ente Parco Stura e Gesso al fine di proseguire i lavori e formalizzare gli accordi propedeutici all’ingresso della cittadina nel Parco.

"Crediamo fermamente in questo progetto – ha dichiarato il sindaco Claudio Bogetti – perché rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio e tutelare l’ambiente per le future generazioni".

All’incontro hanno partecipato, con il sindaco Bogetti, il vicesindaco Umberto Ferrondi, l’assessore Stefania Allasia, la presidente dell’Ente Parco Roberta Robbione, l’assessore con delega al Parco Fluviale del Comune di Cuneo Gianfranco Demichelis, i professionisti che operano nell’Ente: Monica Delfino e Massimiliano Galli, direttore del Parco, garantendo un dialogo diretto e costruttivo tra le istituzioni coinvolte.

"L’ingresso di Cherasco nel Parco è atteso con grande entusiasmo – dichiara la presidente Roberta Robbione – perché ci permette di creare un corridoio ecologico che parte dalla montagna e arriva fino alle Langhe".

L’Amministrazione ha confermato che l’Ufficio Tecnico comunale e i cartografi dell’Ente Parco stanno completando la mappatura delle aree da inserire nel Parco, secondo criteri di tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio naturalistico. Le principali zone interessate saranno la Rocca del Campione e le rive di Cherasco verso il fiume Stura.

"Siamo al lavoro con serietà e passione – ha aggiunto il consigliere con delega all’Ambiente Alessandro Bollano – per garantire che ogni decisione sia ponderata e rispettosa dell’ecosistema locale".

L’Amministrazione Comunale di Cherasco ribadisce il proprio impegno a portare avanti il percorso verso l’ingresso nel Parco Fluviale Stura e Gesso, nella convinzione che questo progetto possa rappresentare un beneficio duraturo per la comunità e per l’ambiente. Nei prossimi Consigli Comunali sarà presentata ai Consiglieri la delibera per formalizzare l’adesione al Parco, atto necessario per completare l’iter istituzionale.