Alba dà l’ultimo saluto a Mario Mascia, 83 anni, decano dei barbieri

Si terranno lunedì 23 febbraio nel duomo di San Lorenzo i funerali di Mario Mascia, 83 anni, decano dei barbieri albesi, per decenni titolare di un avviato salone al civico 7 di via Teobaldo Calissano.

Originario della Puglia, per anni condusse l’attività di barbiere a pochi passi dalla chiesa di San Domenico, divenuta col tempo apprezzato riferimento per numerosi affezionati clienti.

A ricordarne la figura, tra gli altri, è Marta Giovannini, oggi avvocata e sindaca di Verduno: "Mario era per me uno di famiglia: era arrivato ragazzino qui da noi, nella nostra casa di via Calissano, con una piccola valigia e gli attrezzi del mestiere; quel mestiere che ha fatto per oltre 60 anni, diventando un punto di riferimento per tutto il quartiere e per la città. Il suo carattere, che aveva dentro il sole del sud e quel suo camice bianco che ricordava le città della sua Puglia, metteva subito allegria. E quando passavi davanti alla sua bottega era impossibile non fare quattro chiacchiere con lui e, inevitabilmente, due risate. Mancherà a tutti noi".

Lunedì 23 febbraio alle ore 10 la cerimonia funebre in programma in cattedrale partendo dall'Ospedale "Ferrero" di Verduno alle 9.40. Ad accompagnare l’uomo nel suo ultimo viaggio la moglie Angela, i figli Emiliano con Alberta e Francesca con Giacomo, i nipoti Valentina, Simone, Rebecca e Chiara, i fratelli Arcangelo, Antonio e Vito.

Veglia di preghiera domenica 22 alle ore 20.30, sempre in duomo.

Dopo la cerimonia funebre la salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Bra. Per volere della famiglia non fiori ma opere di bene.