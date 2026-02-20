La Valle Maira conquista Monaco di Baviera nel ciclo "Bergvisionen"

Grande partecipazione e vivo interesse per la serata dedicata alla Valle Maira, ospitata all’interno dell’ampia sala dell’Augustiner-Keller a Monaco di Baviera nell’ambito del ciclo di incontri “Bergvisionen”, promosso dal gruppo locale München und Oberland del Deutscher Alpenverein (CAI tedesco).

Oltre 500 persone hanno preso parte all’evento, durante il quale per quasi due ore il territorio è stato raccontato attraverso immagini, video e testimonianze dedicate alla natura incontaminata, alla cultura occitana, alle tradizioni locali, ai mestieri itineranti, all’escursionismo e alle prospettive di turismo sostenibile.

A guidare il viaggio tra immagini e racconti sono stati tre relatori selezionati dal Consorzio Turistico Valle Maira - Sven Heinitz, Nadine Ormo e Valentina Scigliano - per offrire una narrazione con prospettive complementari: una visione dall’esterno di chi da anni si è trasferito in valle, l’esperienza di una turista tedesca che ha visitato la località e un approfondimento storico-culturale interno al territorio.

La serata ha rappresentato un’importante occasione di promozione e confronto a livello internazionale, confermando il crescente interesse verso una valle alpina autentica, capace di offrire esperienze lente e profonde, in armonia con l’ambiente e le comunità locali.

La numerosa affluenza e l’entusiasmo del pubblico testimoniano la capacità della Valle Maira di parlare ad un pubblico europeo, nel segno di una montagna che unisce culture e territori oltre ogni confine.